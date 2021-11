Istat, il Pil italiano cresce del 6,1%: ridotto il gap con i livelli pre-crisi

Il Pil italiano cresce del 6,1%: si riduce il gap con i livelli pre-pandemia

Avanza la crescita del Paese: secondo la fotografia scattata dall'Istat sull'andamento mensile dell'economia italiana "nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, un deciso aumento, in rialzo del 2,6% la variazione congiunturale) che rafforza la fase di ripresa dei ritmi produttivi manifestatasi nel secondo trimestre".

"La dinamicità in corso d'anno (+6,1% la variazione acquisita) - aggiunge l'Istat - ha permesso una ulteriore riduzione del gap pre-crisi che e' dell'1,4% rispetto al quarto trimestre 2019".

La domanda nazionale, così come la componente estera netta, "hanno fornito un contributo positivo. La crescita è stata la sintesi di una forte espansione del settore dei servizi di mercato, in ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, e di un progresso dell'industria" (qui per leggere i dati sulla produzione industriale).