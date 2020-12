Italcementi, parte della ricerca vola in Germania. A Bergamo l'attività green

Italcementi: il viaggio di "competenze" verso Heidelberg

Da Bergamo ad Heidelberg, è questo il viaggio che si prospetta per i ricercatori che HeidelbergCement richiamerà in Germania dal centro di ricerca di Italcementi a Bergamo, dove ci sono circa una trentina di persone. Dopo l’acquisizione nel 2016, fa sapere il Sole 24 Ore, “facevano capo alla multinazionale, pur continuando ad operare in Italia". Dal quartiere generale di Bergamo spiegano che “HeidelbergCement ha deciso di centralizzare la maggior parte delle attività di ricerca nella sede centrale di Heidelber in Germania. La riorganizzazione delle attività di innovazione e ricerca di prodotto sarà concentrata a livello globale per meglio valorizzare le importanti competenze maturate a Bergamo, mettendole a disposizione per oltre i 50 paesi che fanno parte del gruppo”.

Italcementi: le proteste dei sindacati

Proprio per questo si aprirà anche “per diversi ricercatori italiani l’opportunità di fare parte di questo progetto”. Quella che per una multinazionale può apparire come normale amministrazione, fa sapere il Sole 24 ore, “non lo è per i sindacati che dopo una lunga fase di distensione nelle relazioni seguita al piano sociale, tornano ad annunciare mobilitazioni e proteste. La vicenda assume rilevanza nazionale e insieme al coordinamento Rsu di Italcementi, si fanno sentire anche Feneal Uil, Filca Cisl e Filea Cgil che esprimono la loro contrarietà allo spostamento del centro mondiale di ricerca e innovazione di prodotto, dall’i-lab di Bergamo all’estero, e per questo scrivono alle istituzioni e chiedono all’azienda di ripensarci. Qual è la preoccupazione? Così scrivono i sindacati: “Si rischia di impoverire ulteriormente la realtà produttiva italiana dell’azienda, mettendo in discussione quanto stabilito nel 2016”.

I sindacati, fa sapere il Sole 24 ore, sostengono che “nell’accordo sottoscritto con i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, a seguito della vendita dell’azienda al gruppo tedesco Heidelberg da parte della famiglia Presenti, fu infatti decisa, su nostra richiesta, la permanenza del centro in Italia per preservare quella parte di patrimonio professionale che ora rischia ulteriormente di impoverirsi. Il mantenimento della conoscenza, dei brevetti e del loro sviluppo non può essere solo un problema sindacale ma è un problema sociale, politico e istituzionale di un paese che continua a perdere pezzi importanti della sua economia.”. Proprio per questo, si apprende dal Sole 24 ore, “i rappresentanti dei lavoratori hanno già richiesto un incontro al Mise e al Ministero del Lavoro , dicendo no alle ricollocazioni dei ricercatori finché il confronto sindacale non sarà terminato”.

Italcementi: le attività green restano a Bergamo

L’azienda però da parte sua spiega che “l’iniziativa fa parte della strategia di HeildebergCement per ottimizzare l’efficacia, processi e strutture delle proprie attività”. Il nuovo corso dell’innovazione della multinazionale, fa sapere il Sole, “sarà fatto di sinergie tra ricerca globale e locale”. A Bergamo le attività saranno integrate nella struttura di Italcementi, in particolare quelle che riguardano lo sviluppo di materiali orientati all’economia circolare e alle performance ambientali su cui sta puntato l’azienda.

Questo significa, fa sapere il Sole 24 ore, che “le attività di ricerca e sviluppo a Bergamo non si fermano ma sarà valorizzata la ricerca su prodotti e soluzioni green”. Nonostante ciò, entro il 2021 sarà definito il processo di ricollocazione ad Heildeberg, e saranno proposte ai lavoratori coinvolti le possibili soluzioni per minimizzare l’impatto negativo, “anche tramite offerte di ricollocazione interna o esterna”.