Italia tra i Paesi più dipendenti dal contante al mondo, lo studio

TAVOLA ROTONDA DELLA COMMUNITY CASHLESS SOCIETY

VILLA D'ESTE (CERNOBBIO) - 30 MARZO 2023

L'ITALIA SI CONFERMA UNO DEI PAESI PIÙ

DIPENDENTI DAL CONTANTE AL MONDO

Organizzato da The European House – Ambrosetti

l’evento è stato occasione di analisi e confronto sul tema dei pagamenti digitali nel

nostro Paese. Nonostante l’Italia rimanga un Paese cash-based, la survey 2023

somministrata ai cittadini dimostra che la maggioranza degli italiani vorrebbe

aumentare i pagamenti cashless perché li considerano più sicuri e veloci.

Hanno partecipato come relatori, oltre ai Partner della Community Cashless Society,

il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Federico Freni e

il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci ,

operatori del settore e del mondo delle imprese, il Capo del Servizio Strumenti e servizi di

pagamento al dettaglio di Banca d’Italia Paola Giucca e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

