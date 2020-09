Kos, i De Benedetti vendono Medipass al fondo Dws per 103 milioni

Kos (gruppo Cir) ha ceduto il 100% di Medipass a Inframedica, società controllata da Dws Alternatives Global Limited, investment manager delegato alla gestione del fondo Pan-European Infrastructure III. Prima dell'esecuzione della cessione, informa una nota, Kos riacquistera' da Medipass le sue controllate indiane (Clearmedi Healthcare Private Ltd, Clearview Healthcare Private Ltd).

L'enterprise value concordato e' pari a 169,2 milioni di euro e l'equity value e' stimabile in circa 103 milioni, al netto dell'esborso sostenuto da Kos per l'acquisto delle attivita' in India; il corrispettivo che verra' riconosciuto al closing da Dws a Kos sara' soggetto ad aggiustamenti, legati anche alla situazione finanziaria effettiva di Medipass alla data del 30 settembre.

In ragione della tempistica dei procedimenti autorizzativi, si prevede che l'operazione possa essere completata entro il 2020. L'operazione comportera' per Kos una plusvalenza netta di circa 50 milioni di euro e una riduzione dell'indebitamento di circa 160 milioni, rispetto ad un indebitamento netto (ante Ifrs 16) al 30 giugno 2020 pari a 356,2 milioni.

Medipass e' tra i leader nella fornitura di servizi per cure oncologiche e nella diagnostica avanzata per immagini in Italia e nel Regno Unito. Acquisita da Kos nel 2006, Medipass e' diventata uno dei player principali nella fornitura di soluzioni "chiavi in mano" a strutture sanitarie private e pubbliche per la gestione di reparti di diagnostica e cura oncologica, gestendo tecnologie standard (quali risonanza magnetica, Tac, RX, ultrasuoni), tecnologie avanzate come la Medicina Nucleare (Pet-Ct) al servizio dell'attivita' di diagnostica, nonche' reparti di Radioterapia per la cura del cancro.

Medipass opera in oltre 20 strutture sanitarie (ospedali e ambulatori) in Italia e nel Regno Unito ed e' in una posizione unica per soddisfare la crescente richiesta di investimenti, per il rinnovo e l'ampliamento del parco esistente di apparecchiature medicali diagnostiche e salvavita. L'operazione, si afferma, permettera' a Kos di incrementare significativamente le risorse disponibili per la crescita delle proprie attivita' core (gestione di Rsa, ospedali e strutture di riabilitazione sia in Italia che all'estero, in particolare in Germania, dove gia' vanta una presenza significativa).

Infine, per quanto riguarda l'attivita' in India, dove oggi Medipass e' uno dei primi provider di servizi tecnologici per la sanita' con un fatturato di 20,7 milioni di euro nel 2019, Kos valutera' le opzioni disponibili per la sua migliore valorizzazione. Kos e' posseduta per il 59,5% da Cir e per il 40,5% da F2i Healthcare.