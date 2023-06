Falsi avvisi di pagamento, l'algoritmo dell'Agenzia delle Entrate è un flop

Fisco, altro che AI non sanno neanche far funzionare i software in uso

L'Agenzia delle entrate vuole entrare nel futuro con l'intelligenza artificiale per individuare gli evasori fiscali. Ma i numeri dicono altro, il direttore Ruffini e gli altri dirigenti non riescono neanche a gestire i software più semplici, quelli già in uso. Dopo la denuncia - si legge su La Verità - di errori nel 95% delle precompilate, arriva un nuovo allarme. Secondo fonti legate ai commercialisti di Roma, Milano e Pistoia anche gli avvisi bonari inviati dal Fisco presentano un altissimo livello di errori: fatte dieci le irregolarità inviate, 7 risultano essere sbagliate.

Gli errori, tra l'altro - prosegue La Verità - sono ricorrenti. Dal non riuscire ad intercettare il ravvedimento operoso fatto dal contribuente, al non riuscire ad abbinare l'F24 dell'Irpef corrispondente, oppure a proroghe fiscali non riconosciute. Il binomio amministrazione finanziaria e comunicazioni errate è una peculiarità evidenziata anche all'interno del Pnrr. Tra gli obiettivi, infatti, c'è anche quello di ridurre del 5% annuo l'invio di falsi positivi, cioè di tutti quegli avvisi che risultano essere errati.