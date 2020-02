L'Ue all'Italia: "Restano squilibri macroeconomici eccessivi, il debito sale"

L'Italia, insieme a Cipro e Grecia resta nella lista dei Paesi Ue che presentano "squilibri macroeconomici eccessivi"

E' quanto emerge dai rapporti per Paese della Commissione europea. Germania, Francia, Olanda e altri sette paesi presentano squilibri, ma non eccessivi, aggiunge la Commissione.

Il problema principale è l’elevato livello del debito pubblico in rapporto al Pil. Un rapporto che, precisa la Commissione, è “ancora in crescita” e dovrebbe toccare quest’anno il 136,8%, “anche se i piani del governo stanno diventando più compatibili con una riduzione del debito”.

Ue: per l'Italia nessun progresso sulle riforma delle pensioni passate e sulla concorrenza nel commercio al dettaglio e nei servizi

L’Italia non ha fatto “nessun progresso” sul fronte previdenziale “per ridurre la quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare spazio per altre spese sociali e di crescita”. E’ quanto si legge nel Rapporto per paese della Commissione europea. Inoltre, secondo la Commissione, l’Italia non ha seguito le raccomandazioni di Bruxelles “nell’affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e nei servizi alle imprese attraverso una nuova legge annuale sulla concorrenza”.

Ue: in Italia progressi in lotta all' evasione e nelle politiche sociali

L’Italia ha fatto “progressi sostanziali” nella lotta all’evasione fiscale, grazie anche all’'obbligo dell’utilizzo di pagamenti elettronici, e la riduzione delle soglie legali per i pagamenti in contanti. Lo scrive la Commissione europea nel suo Rapporto sui paesi. Secondo l’esecutivo Ue inoltre, l’Italia ha fatto “alcuni progressi” sulle politiche attive relative al mercato del lavoro e le politiche sociali, per “garantire che queste siano effettivamente integrate e raggiungano, in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili”.

L'italia potrà godere delle "circostanze eccezionali"

Anche il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, che mercoledì ha presentato a Bruxelles i Country Report sui Paesi europei, ha toccato inevitabilmente il tema degli effetti dell’epidemia che secondo gli analisti rischia di portare tutto il mondo in recessione. Confermando tra l’altro che la flessibilità di bilancio per “circostanze eccezionali” è già prevista dalla regole, come precisa Ilfattoquotidiano, e potrà dunque essere valutata anche in questo caso. Roma potrà dunque negoziare su questo fronte quando si tratterà di varare la prossima legge di Bilancio.