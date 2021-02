La Borsa promuove Draghi premier. Piazza Affari corre, spread in calo

La Borsa di Milano apre in forte rialzo nell'attesa che l'ex presidente della Bce, Mario Draghi salga al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il primo Ftse Mib segna un +2,95% a 22.733 punti. Tra i titoli in rialzo +5% Poste, +4% Unipol, +3,8% Tim in avvio.

BORSA: BANCHE IN SPOLVERO A MILANO, INTESA SP +5,7% UNICREDIT +6%

Il comparto bancario e assicurativo festeggia in Borsa il ribasso dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 105 punti e la convocazione al Quirinale di Mario Draghi, che dà speranza per una possibile ricomposizione della crisi politica in Italia. Sono in spolvero Unipol (+6,3%), Unicredit (+6%), Intesa Sp (+5,7%), Banco Bpm (+6%) e Bper (+5,7%).

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 105

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi nelle prime contrattazioni e' in forte calo a 105 punti, dai 113 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale scende allo 0,587%, sulla scia della convocazione di Mario Draghi al Quirinale. Sergio Mattarella ha intenzione di incaricarlo di formare un governo "di alto profilo".