La Fed spinge (di nuove) le Borse. Piazza Affari +1,39%, balzo di Fca

Piazza Affari vede il Ftse Mib salire dell'1,39%, grazie alla spinta della Fed, che ha annunciato una nuova manovra di sostegno all'economia americana contro gli effetti della pandemia da Coronavirus. In attesa dei risultati dell'Eurogruppo, che tornera' a riunirsi oggi, la Borsa di Milano estende cosi' il recupero settimanale al 7,6%. Sul paniere principale di Piazza Affari in evidenza Fca, che e' salita di oltre il 5%, grazie anche alle indicazioni arrivate dal presidente John Elkann sulla volonta' di proseguire nel matrimonio con Psa-Peugeot. Misti i bancari: in lieve calo Intesa Sanpaolo (+0,29%), positiva Unicredit, corrono Banco Bpm (+2,78%) e Ubi. In un settore del risparmio gestito piatto, balzo per Banca Mediolanum. Forti acquisti anche su Stm (+4,58%) e su Diasorin (+3,09%), che tocca i massimi storici. Fra gli industriali ben comprata Prysmian, soffre invece Tim (-2,32%) nelle telecomunicazioni. Denaro sulle utilities, capeggiate da Hera.

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude in calo a 194 punti - Chiusura in calo per lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi. Il differenziale ha terminato la sessione a 194 punti, sostenuto dalla speranza di un accordo in seno all'Eurogruppo. Il rendimento dei titoli italiani si e' collocato all'1,590%.