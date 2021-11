La francese Scibids apre all'Italia: Michele Marzan nuovo country director

Intelligenza artificiale, la francese Scibids punta sull'Italia: a Marzan la creazione di nuove business

La Francia punta sull'Italia: Scibids, technology player francese specializzato nello sviluppo di piattaforme di intelligenza artificiale, apre una sede nel nostro paese affidando il ruolo di country director Italia a Michele Marzan.

Compito del manager, che porta in dote oltre 20 anni di esperienza nel settore ad tech (FullSix, Awin, Teads e più recentemente MainAd come chief strategy officer), sarà lo sviluppo di partnership e la creazione di nuove opportunità di business.

L’apertura di un ufficio nel nostro Paese si inserisce nel percorso di crescita della società, che negli ultimi due anni ha ampliato l’organico che oggi conta oltre 50 dipendenti. La società ha uffici a Londra, Madrid, Singapore, Delhi, Tokyo, Sao Paulo, Sydney, Chicago, Miami e New York.

Il brand transalpino ha sviluppato una tecnologia con una particolare attenzione al tema della privacy, non affidandosi a cookie di terze parti, PII (Personally Identifiable Information) o altri identificatori digitali per garantire la crescita e il successo del business aziendale. In pochi anni ha già conquistato in questo modo la fiducia da parte di centri media e aziende internazionali come Wpp, Dentsu, MINT, Spotify, Dell, Netslè, Meliá Hotels. Scibids ha già integrato le sue soluzioni in modalità SaaS nelle maggiori DSP del mercato quali DV360, Xandr, theTradeDesk, Mediamath, BeesWax, Kayzen.

"Per prosperare, l’industria del marketing digitale dovrà creare un equilibrio tra la garanzia per la tutela della privacy dei consumatori e un ritorno di business affidabile e scalabile per i brand ed i professionisti del settore – commenta Marzan -. Sono entusiasta di entrare a far parte di Scibids, realtà davvero innovatrice nel campo dell’intelligenza artificiale, che grazie a una piattaforma fruibile direttamente dalle DSP – demand side platforms – può essere applicata in modo trasparente e semplice all’interno delle strategie full funnel a vantaggio di tutto l’ecosistema. Non vedo l’ora di poter soddisfare le nuove e complesse esigenze che il mercato ci richiede e garantire il massimo supporto per creare e gestire campagne di marketing sempre più performanti".