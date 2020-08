La manifattura rialza la testa, le Borse virano al rialzo

Dopo una mattinata all'insegna della volatilita' le Borse europee si consolidano al rialzo a meta' seduta - guidate da Francoforte (+2%) - dopo che a luglio gli indici della manifattura Ue hanno battuto le stime, registrando la prima crescita in un anno e mezzo. In mattinata indicazioni confortanti dall'industria erano arrivate anche dalla Cina, dove l'indice Caixin e' balzato ai massimi da oltre nove anni. Fanno da contraltare, sullo scenario globale, i timori persistenti sui contagi da Covid e le trimestrali negative delle banche, in particolare di Hsbc e SocGen.

Con i future di Wall Street positivi, Milano guadagna lo 0,7% e Parigi l'1,1%. A Piazza Affari Finecobank (dopo i conti) e Prysmian guadagnano il 3%; bene anche Fca (+2,5%) mentre cedono terreno le banche con Mediobanca in rosso del 4% e Banco Bpm del 3%; anche Hera cede il 3,4%.

Negativa Cattolica (-3,1%) con l'indagine della Procura sulle ultime assemblee. Sul fronte valutario, frena l'euro/dollaro che si attesta a 1,172 (da 1,182 di venerdi', giornata in cui aveva anche toccato quota 1,19, massimo da primavera 2018). Il cambio tra la divisa unica e lo yen vale 124,4 (da 124,94) mentre il dollaro-yen scambia a 106,03 (da 105,69). In flessione in il greggio con il Brent a 43,3 dollari (-0,6%) e il Wti poco sotto quota 40 (-0,8%).