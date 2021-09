Giornata mondiale del lascito testamentario: cos'è e come donare

Lascito testamentario: ecco come donare i propri beni o parte di essi a chi si vuole e come redarre correttamente le proprie volontà

Oggi 13 settembre è la Giornata mondiale del lascito testamentario, ovvero l'atto attraverso cui si dono i propri beni o parte di essi a chi si desidera al momento della morte. In assenza di un testamento o di eredi (parenti di sesto grado), i beni vengono infatti automaticamente evoluti allo Stato. E' possibile donare a persone fische, enti, associazioni ed organizzazioni non-profit. Si tratta di un gesto di grande generosità che richiede una prassi molto semplice e in alcuni casi anche gratuita.

Lascito testamentario, come funziona

Il lascito testamentario può essere eseguito realizzando un testamento olografo o pubblico. Il primo non prevede il sostegno di un notaio e richiede che il documento sulle proprie volontà venga realizzato completamente a mano con firma e data. E' poi possibile di scegliere di conservarlo da sé o affidandolo a un notaio. Il testamento pubblico, invece, richiede che venga redatto dal notaio in presenza di due testimoni che poi si occuperà di conservarlo e aprirlo solo alla morte del testatore. Il testamento olografo è gratuito mentre quello pubblico prevede un costo di esercizio.

Il lascito testamentario non intacca “quota legittima”, che è garantita e riservata agli eredi legittimari, ovvero al coniuge, ai discendenti in linea diretta (figli, nipoti) o agli ascendenti (genitori, nonni) in assenza di discendenti. Inoltre, non sono previste alcun tipo di imposte. E' possibile cambiare idea in ogni momento revocando l'attuale testamento e realizzandone un altro.