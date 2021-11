Lavoro, il part-time rallenta la ripresa: il 35% dei contratti a tempo ridotto

Lavoro, per 4 donne su 10 le nuove assunzioni sono a tempo parziale. Il report Inapp

Il mondo del lavoro riparte. Ma a tempo ridotto. Dopo oltre un anno e mezzo di pandemia l'occupazione in Italia riprende vigore, ma il più delle volte attraverso contratti "part-time", spesso involontari. Ovvero non richiesti dal lavoratore o dalla lavoratrice per esigenze previste dalla legge, ma proposti come condizione contrattuale di accesso al lavoro dalle imprese. E ad essere colpite, maggiormente, sono le donne: categoria già martoriata dalla pandemia.

La fotografia del mondo del lavoro arriva direttamten dall'anticipazione del policy brief “Una ripresa... a tempo parziale” dell’Istituto Nazionale per le analisi delle politiche pubbliche (Inapp). Secondo il report a giugno di questo anno, dei 3.322.634 contratti complessivamente attivati, di cui 2.006.617 a uomini e 1.316.017 a donne, oltre un milione e 187, circa il 35%, sono part time.

Secondo l'Inapp, in questo modo, si incrementano le differenze di genere: quasi la metà delle nuove assunzioni di donne è a tempo parziale, siamo al 49%, contro il 26% riservato agli uomini. Ma non è tutto: per quattro donne su dieci l’orario ridotto si associa a contratti a termine o discontinui: il fattore precariato si aggiunge alla riduzione d'orario. In più, l'essere donna, under 30 e vivere al Sud continua a rappresentare una condizione di svantaggio ulteriore.

(Segue la condizione femminile nel dettaglio...)