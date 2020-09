Lavoro: in 3 mesi in fumo mezzo milione di posti, in 647mila non cercano più

Lavoro: in soli 3 mesi mezzo milione di posti lavoro in fumo

In tre mesi sono andati in fumo quasi mezzo milione di posti di lavoro: lo rende noto l'Istat. Nel Report sul mercato del lavoro, dal lato dell’offerta si rileva che nel secondo trimestre del 2020 il numero di persone occupate subisce un ampio calo in termini congiunturali (-470 mila, -2,0%), dovuto soprattutto alla diminuzione dei dipendenti a termine e degli indipendenti. Su base tendenziale, invece, e cioè rispetto al secondo trimestre 2019, il numero di occupati scende di 841 mila unità (-3,6% in un anno): calano soprattutto i dipendenti a termine (-677 mila, -21,6%) e continuano a diminuire gli indipendenti (-219 mila, -4,1%) a fronte di un lieve aumento dei dipendenti a tempo indeterminato.

Lavoro: oltre 647mila persone non cercano più

In calo le persone che pur non avendolo hanno rinunciato a cercare un lavoro. L'Istat rileva che nel II trimestre, nel confronto annuo, prosegue con maggiore intensità la riduzione del numero di persone in cerca di occupazione (-647 mila in un anno, -25,4%).

Lavoro: giù il tasso di disoccupazione ma perché crescono gli inattivi

Il tasso di disoccupazione nel II trimestre è in calo all'8,3, ma questo è dovuto all'aumento del numero degli inattivi. Lo spiega l'Istat. Il calo rispetto al I trimestre 2020 è del -0,9%, rispetto al II trim 2019 del 2% ed è dovuto all’incremento – congiunturale e tendenziale – del tasso di inattività delle persone con 15-64 anni. I dati provvisori del mese di luglio 2020 indicano tuttavia la ripresa del tasso di disoccupazione e il calo di quello di inattività. Il tasso di inattività è nel II trim pari al 37%, in calo del 2% rispetto al I trim e del 3,6% in confronto al II trim 2019. In valore assoluto, sono 14.183.000 gli inattivi tra i 15 e i 64 anni nel II trim, (1 milione 310 mila in più in un anno, +10,0%).