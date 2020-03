Le Borse asiatiche provano a rimbalzare. Tokyo +0,71%, Shanghai +1,59%

Le Borse dell'Asia risalgono, con tentativi di parziali rimbalzi dopo i crolli a catena di ieri in attesa di nuove misure di stimolo da arte de governi all'emergenza globale coronavirus. In prossimità della chiusura a Tokyo il Nikkei 225 si attesta al più 0,71%, mentre il dollari riguadagna terreno sulla valuta giapponese dopo i forti deprezzamenti di ieri, il biglietto verde si scambia a 104,43 yen. In Cina Shanghai si attesta al più 1,59% a tarda seduta, Hong Kong segna un più 1,79%. La sudcoreana Seul segna un più moderato più 0,45%. Il tutto dopo che nel corso della notte i futures su Wall Street hanno cambiato rotta e si sono orientati al rialzo a seguito dei nuovi stimoli preannunciati dall'amministrazione Trump. Ieri le Borse di Usa ed Europa hanno subito crolli a catena di portata storica, Milano ha subito uno de peggiori tracolli che si ricordi con un meno 11%.