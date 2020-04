Le Borse europee tentano il rimbalzo. Brent sotto i 17$. Minimi dal '99

Le Borse europee tentano il rimbalzo e aprono positive dopo la chiusura negativa di ieri sull'onda del crollo dei prezzi del petrolio che ha innescato un ritorno dell'avversione al rischio. Non si arresta invece la discesa del prezzo del greggio, dopo che i contratti Wti di maggio scaduti ieri sono scesi per la prima volta in territorio negativo. Questa mattina le vendite colpiscono ancora il Brent che scende del 12,69% a 16,98 dollari al barile sui minimi dal 1999 mentre il Wti scadenza giugno cala del 5,53% a 10,93 dollari. Pesano i problemi di stoccaggio, con i siti ormai al massimo della capacita', e il crollo della domanda attuale a causa del lockdown e futura, per gli effetti della recessione. Attesa oggi per i dati sulle scorte Usa.

I mercati azionari guardano con ottimismo all'avanzare della fase 2 dell'emergenza coronavirus, in attesa della graduale riapertura delle attivita' produttive, sia in Europa che negli Stati Uniti. A Londra l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,67% a 5,678.80 punti, a Francoforte il Dax l'1,20% a 10.372,16 punti e a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,41% a 4.375,11 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib e' partito in rialzo dell'1% a 16.615 punti.

Gli investitori però restano cauti ma guardano alla diffusione del contagio, che sembra sotto controllo in alcuni Paesi che si apprestano a riaprire, come la Germania. Anche in Italia il Governo sta valutando una parziale riapertura a partire dal 4 maggio, mentre c'e' attesa per il Consiglio europeo di domani che approvera' il pacchetto di strumenti a sostegno dell'economia dell'Eurozona.

Oggi in calendario i dati sulle scorte americane. Sul fronte azionario, prosegue la stagione delle trimestrali, dopo che ieri a Wall Street Netflix ha mostrato dati in crescita con un boom di abbonati nel periodo di lockdown. Sul valutario euro/dollaro poco mosso a 1,086.

Sul mercato secondario, apertura in lieve calo per lo spread, pur restando su livelli comunque elevati: il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi si porta in avvio di giornata in area 262 punti rispetto ai 268 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 2,14%.