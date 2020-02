Le Borse europee tentano il rimbalzo. Stabile lo spread tra il Btp e il Bund

L'effetto Coronavirus sembra allentare la presa sulla Borsa di Milano e sulle altre piazze europee. Nei primi minuti di scambi, il Ftse Mib registra +0,68% a 23.586,01 punti base. In ripresa anche i mercati azionari del Vecchio continente. A Francoforte il Dax segna +0,66%, mentre a Parigi il Cac registra +0,60%. E Londra avvia gli scambi a +0,54%. Scenario negativo, invece, a Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso gli scambi registrando un -3,56% e il Nasdaq che ha ceduto il 3,71%. Situazione difficile anche sulla piazza asiatica, con Tokyo che lascia sul terreno il 3,34%.



A Piazza Affari salgono quasi tutte le principali blue chip, fatta eccezione per Atlantia (-0,5%), ancora penalizzata dall'incertezza sul futuro della societa'. Banco Bpm e' partita in rialzo, ma poi ha repentinamente cambiato la direzione di marcia e arretra dell'1,7%. Stesso movimento per Bper (-0,7%) e Fca (-0,7%).

Apertura stabile a 145 punti base per lo spread tra Btp e Bund tedesco, un valore che resta alto sulla scia dei contagi per il coronavirus. Il decennale italiano si attesta allo 0,97% sul mercato secondario.