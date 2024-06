Le Borse Ue rialzano la testa dopo il ko. Piazza Affari maglia rosa in Europa

Borse europee in rialzo: Parigi +0,46%. Milano la migliore (+0,75%)

Apertura in rialzo per le Borse europee dopo le turbolenze della settimana scorsa. Sono stati giorni segnati dalle elezioni europee che hanno visto l'affermazione dell'estrema destra in Francia e Germania. Il presidente francese Emmanuel Macron ha sciolto l'Assemblea nazionale e indetto nuove elezioni il 30 giugno e il 7 luglio. Parigi, dopo i primi scambi guadagna lo 0,46%, Francoforte lo 0,42%, Londra lo 0,23%.

Milano è la piazza migliore: il Ftse Mib avvia gli scambi salendo a 32.910 punti, con un progresso dello 0,75%. Bene anche Parigi (+0,33%) e Francoforte (+0,34%), sugli stessi livelli Londra (+0,34%).

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si stringe a 153 punti

Lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi si stringe a 153 punti dai 157 della chiusura di venerdì. Il rendimento annuo italiano è fermo al 3,91%, quello tedesco recupera al 2,38 per cento.