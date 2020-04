Le Borse ripartono bene. Spread a 200. Si guarda alla fase 2. Ok i petroliferi

Ripartenza positiva delle Borse europee dopo le festività pasquali. In realta', i mercati hanno gia' riaperto ieri con Wall Street che ha chiuso parzialmente in rosso (Dow Jones -1,4% ma oggi i future sono positivi): oggi e' atteso che l'inizio della stagione delle grandi trimestrali Usa che vedra' in prima linea Jp Morgan, Well Fargo e Johnson & Johnson con gli esperti che si attendono un calo medio del 10% degli utili. Previsto, sempre oggi, anche un vertice del G7.

Mentre sul fronte Coronavirus i principali Paesi occidentali iniziano a progettare la fase 2, il mercato deve 'digerire' gli ultimi sviluppi legati all'esito dell'Eurogruppo, nonche' il maxi taglio alla produzione di greggio (-9,7 milioni di barili da maggio) che tuttavia non ha scaldato piu' di tanto l'oro nero, stamattina in rialzo di mezzo punto percentuale.

Londra avanza dello 0,8% a 5.868 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +1,68% a 17.821 punti. Francoforte guadagna l'1,68% a 10.739 punti e Parigi lo 0,8% a 4.542 punti. In Italia il contagio continua a rallentare e si prepara la Fase 2, con la graduale riapertura di alcuni negozi. In Francia confinamento fino all'11 maggio e poi probabile riapertura delle scuole. Anche in Germania, dopo il terzo giorno di rallentamento dei nuovi casi, si ipotizza di tornare tra i banchi. La Spagna prova a ripartire: Sanchez annuncia un piano tra due settimane.

Dall'altra parte del globo, Borse di Asia e Pacifico in gran spolvero, soprattutto con Tokyo che chiude a +3,13%. A dare slancio al listino il comparto tecnologico che beneficia delle nuove procedure sulla distanza sociale di sicurezza, a fronte dell'espansione della pandemia del coronavirus. Gli acquisti si sono concentrati in particolar modo sui produttori di semiconduttori.

Bene anche Shanghai (+1,19%) Shenzhen (+1,67%), Seul (+1,72%) e Sydney (+1,87%). Attesa in positivo anche l'Europa mentre la Commissione europea ha dato il via libera al decreto legge imprese che consentira' di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Attese nel pomeriggio le scorte settimanali di petrolio Usa con il greggio che cresce a 22,5 dollari dopo l'accordo Opec+ su tagli.

Sul mercato secondario riparte al rialzo, sopra i 200 punti, lo spread tra Btp e Bund, alla ripresa dopo lo stop di Pasqua e dopo le decisioni dell'Eurogruppo sul fondo per la ripresa per arginare la crisi economica dovuta al coronavirus. In avvio di contrattazioni il differenziale balza a 204 punti, dopo aver toccato anche quota 206, dai 197 punti dell'ultima indicazione. Sale anche il rendimento del Btp decennale benchmark, indicato all'1,71% dall'1,63% del precedente closing.

Infine, prezzo del petrolio in crescita sui mercati che guardano alla tenuta dell'accordo siglato domenica dall'Opec+ per ridurre di quasi il 10% le forniture petrolifere globali e che mette fine alla guerra dei prezzi fra Arabia Saudita e Russia. Il greggio Wti avanza dello 0,45% a 22,52 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord segna un aumento dello 0,82% a 32 dollari.