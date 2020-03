Le Borse tentano ancora il rimbalzo. Future in rialzo. Lo spread si allenta

Le Borse europee tentano il rimbalzo dopo il tracollo di ieri. Avvio in rialzo infatti per il future Eurostoxx 50 a +4,3%. I future sul Dax guadagnano oltre il 3,3% e quelli sull'indice Ftse 100 avanzano del 4,1%. Dall'altra parte del globo, boom per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che ha chiuso la sessione in rally del 7,13%, a 18.092,35.

Il sentiment positivo si spiega con l'annuncio della Federal Reserve, che ha promesso un piano di quantitative easing senza scadenza nelle ultime ore. Il piano, si legge nel comunicato della Fed, rimarrà in vigore e avrà "un ammontare in linea con la necessità di garantire il fluido funzionamento del mercato e la trasmissione efficace della politica monetaria alle condizioni finanziarie e all'economia".

Ray Attrill, responsabile della divisione di strategia sul forex presso la National Australia Bank, ha commentato la mossa della Fed, che ha di fatto lanciato un ennesimo bazooka anti-coronavirus, facendo notare che, "per la prima volta, la Fed si è impegnata ad aquistare anche i commercial mortgages (mutui commerciali), oltre che Treasuries e titoli garantiti da mutui residenziali".

Boom anche della Borsa di Seoul dove il Kospi è volato di olre l'8,6%; acquisti su Hong Kong +4,56%, Sidney +4,17%, mentre lo Shanghai Composite ha segnato un rialzo del 2,32%, anche grazie all'allentamenti delle misure prese per Wuhan e la provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia di coronavirus.

In particolare per Wuhan, come hanno annunciato le autorita' cinesi oggi, il divieto di muoversi sara' eliminato l'8 aprile, dopo piu' di due mesi di confinamento. Nel resto della provincia di Hubei le restrizioni saranno eliminate prima, gia' da domani. Solo i residenti considerati sani potranno inizialmente muoversi liberamente.

Si allenta ancora leggermente sul mercato secondario, la pressione sui titoli di Stato: lo spread Btp-Bund flette a 190 punti in apertura, dopo aver chiuso ieri sotto quota 200 punti (a 196) grazie alla mossa della Fed. Il rendimento del decennale scende all'1,55%.