Le Borse Ue falliscono il rimbalzo. Milano negativa, spread sopra 250

Il rialzo a Milano si e' esaurito nello spazio di un paio d'ore. L'indice guida della Borsa il Ftse Mib si appiattisce, scivola in calo dello 0,3 per cento. Negative anche le altre Borse europee. Le vendite allo scoperto sono vietate ma c'e' chi si alleggerisce: Generali cede il 3,7%, Azimut il 3,4%, Enel il 2,2%, Mediobanca l'1,2%, Intesa Sanpaolo lo 0,6%. Restano sospese Fca (con un calo teorico del 6,54%), Exor (-5,8%), Pirelli (-0,38%). Poi c'e' chi strappa al rialzo come Tim (+5,2%) e Recordati (+5,4%).



Spread Btp/Bund a 252 punti, rendimento decennali al 2% - Lo Spread tra Btp e Bund torna ad avvicinarsi ai livelli di apertura delle contrattazioni dopo essersi mosso nell'ultima ora. in direzione opposta, verso livelli piu' bassi: al momento si muove intorno ai 252 punti base rispetto ai 257 negli scambi di apertura ed ai 262 toccati ieri Il rendimento del decennale e' al momento al 2,089% rispetto al 2,13% segnato questa mattina intorno alle nove.



Borsa: Consob rinnova divieto vendite allo scoperto per *20 titoli* - La Consob ha rinnovato il divieto giornaliero di vendita allo scoperto di 20 titoli azionari quotati nel mercato regolamentato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento europeo n. 236/2012. Il provvedimento, comunicato ieri, sara' operativo nella giornata di oggi. Nella stessa seduta la Consob, prosegue la nota, ha deciso di avviare la procedura finalizzata all'adozione di ulteriori misure restrittive ai sensi dell'art. 20 del suddetto regolamento. Questa iniziativa si accompagna alla decisione presa dall'Esma di ridurre la soglia di notifica alle autorita' di vigilanza delle posizioni nette corte dallo 0,2 allo 0,1% ex art. 28 del medesimo regolamento. I provvedimenti presi "sono finalizzati a ripristinare un contesto operativo che garantisca una maggiore trasparenza e stabilita' delle negoziazioni di borsa". I titoli per cui sono vietate le vendite allo scoperto sono: Azimut Holding, Telecom Italia, Unicredit, Exor, Fca, Banca Generali, Leonardo, Ubi Banca, Mediobanca, Fiera Milano, Sanlorenzo, Banca Mediolanum, Dovalue, Cerved, Ovs, Maire Tecnimont, Marr, Autogrill, Banca Mps, Astm.

Borsa: Shanghai chiude a -0,34%, Shenhen a -0,43% - Le Borse cinesi bruciano i rialzi promettenti segnati in avvio di seduta chiudendo gli scambi in calo: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,34%, a 2.779,64 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,43%, a 1.704,74. A preoccupare sono le prospettive economiche all'indomani del tracollo dei dati su produzione industriale (-15,3%), vendite al dettaglio (-20,5%) e investimenti fissi (-24,5%) di gennaio-febbraio diffusi ieri, che scontano il fattore Covid-19. Goldman Sachs ha tagliato le stime sul Pil cinese del primo trimestre al 3%, contro il 5,5% precedente, a causa degli effetti della pandemia del coronavirus, ipotizzando un ritorno alla normalita' non prima del terzo trimestre.



