Le Borse Ue tornano negative. A Wall Street i future vanno in rosso

Mattinata all'insegna della volatilita' per le Borse europee che a meta' seduta viaggiano comunque in rosso depresse dal comparto energetico (ancora giu' il petrolio con il Wti in calo di quasi il 5% a 20,4 dollari) e da quello bancario dopo lo stop ai dividendi 2019 raccomandato dalla Bce. Milano cede l'1%, Francoforte lo 0,1% e Parigi l'1% mentre i future di Wall Street oscillano attorno alla parita'.

L'Europa sconta il calo della fiducia e la mancanza di un accordo sugli Eurobond: 'Una condivisione del debito non passera' mai ma si puo' trovare un accordo', ha dichiarato al proposito il commissario Ue Paolo Gentiloni. Cio' mentre, nel mondo, preoccupano le nuove stime sui contagi (oltre 700mila in tutto il mondo) con gli Stati Uniti balzati a 125mila: Donald Trump ha annunciato l'allungamento del lockdown fino a fine aprile. A Piazza Affari, come in Europa, c'e' in primo piano il caso dei dividendi bancari dopo la raccomandazione espressa dalla Bce di rinviarne la decisione sull'eventuale distribuzione. Unicredit (-7%) e Banca Mediolanum (-6%) hanno gia' comunicato il rinvio; Intesa Sanpaolo (-5,3%) ne discutera' domani in cda.

Torna a calare Atlantia (-5,6%). In cima al listino, invece, il pharma con Diasorin (+6%) e Recordati (+3%) oltre alle utility con Italgas (+3%) e A2A (+2%). Fuori dal listino principale sale la Juve (+5%), dopo il taglio agli stipendi dei calciatori per i prossimi mesi che generera' un beneficio di 90 milioni al club sull'attuale esercizio, e tutto il calcio quotato. Sul mercato valutario con l'euro cala a 1,106 dollari (da 1,108 di venerdi') e a 119,4 yen (da 119,6 di venerdi'). Cala a 107,86 il cross dollaro/yen. Lo spread si allarga a 195 punti base.