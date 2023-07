Le Poste ormai sono diventate un grande ministero della Famiglia. Ecco perchè

Poste Italiane fa di tutto ma si "dimentica" che deve anche consegnare le spedizioni

Gli italiani sono intimamente legati alle Poste. La loro storia coincide con quella della nazione, visto che furono fondate un anno dopo la proclamazione del Regno d’Italia. Durante il fascismo furono note come Ministero delle Telecomunicazioni e divennero un forte centro di potere –assai ambito dai gerarchi del regime- grazie alla gestione della censura, che permetteva un capillare controllo degli italiani. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si espansero nel settore del credito. Nel 1967 ci fu l’invenzione del CAP, il famoso Codice di Avviamento postale, una sorta di differenziata ante litteram, visto che si richiedeva al cittadino di fare parte del lavoro per l’azienda stessa, “a gratis”.

Negli anni ’90 si trasformarono in S.p.A., ma nessuno voleva investirci perché nel 1994, ad esempio, in Germania l’80% della corrispondenza veniva recapitata in un solo giorno mentre in Italia era l’esatto opposto con la corrispondenza recapitata al 20% in un giorno, con un valore medio di attesa di 8,5 giorni, un tempo stellare per l’intera Europa.