LEGGE DI BILANCIO 2021, VIA LIBERA DAL CDM "SALVO INTESE". SUL TAVOLO LA NOMINA DEL COMMISSARIO ALLA SANITA' IN CALABRIA

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al testo definitivo della manovra, approvata lo scorso 18 ottobre ma 'salvo intese'. Ora la legge di bilancio è pronta per l'approdo in Parlamento. Il Cdm prosegue: sul tavolo, riferiscono fonti di governo, la nomina del nuovo commissario alla sanità calabrese.