Leonardo, nel semestre l’utile netto sale a 177 milioni, ricavi a +7,9%

Leonardo chiude il primo semestre con un risultato netto quasi triplicato a 177 milioni di euro (+195%), a fronte dei 60 milioni registrati nei primi sei mesi del 2020.

Il risultato netto, spiega una nota, "beneficia, oltre che dell’andamento dell’Ebit, del minore impatto degli oneri finanziari che, nel periodo a confronto, sono stati fortemente impattati dalla componente legata all’attività di copertura dell’esposizione al rischio di cambio" e "risente, inoltre, dei benefici fiscali derivanti dall’adesione alla agevolazione fiscale prevista" dal decreto 104/2020 in materia di riallineamento dei valori fiscali dell’avviamento.

I ricavi salgono del 7,9% da 5,87 a 6,34 miliardi, trainati dall’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri, solo in parte attenuato dalla prevista riduzione in Aerostrutture che continua a risentire della flessione dei rate produttivi sul B787 e Atr.

Gli ordini sono pari a 6,682 miliardi di euro, in netta crescita rispetto ai primi sei mesi del 2020. Il portafoglio ordini si attesta a 35,883 miliardi di euro, assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari ad oltre 2,5 anni.

L'Ebita pari a 400 milioni di euro "registra complessivamente una significativa crescita (+37%) con un sensibile incremento in tutti i settori di business ad eccezione di Aerostrutture, per effetto dei maggiori volumi di ricavi e del miglioramento della redditività, cui contribuisce anche il maggiore apporto di tutte le Joint Venture strategiche, con particolare riferimento al settore manufatturiero della Space Alliance.

L'Ebit pari a 347 milioni di euro, "presenta, rispetto al primo semestre del 2020 (227 milioni), un rilevante incremento (+53%) continuando a registrare – seppure in misura inferiore - oneri legati all’allineamento alle indicazioni Governative in materia di COVID-19 anche a tutela della salute dei lavoratori". Il Free Operating Cash Flow negativo per 1,380 miliardi di euro, "presenta un significativo miglioramento rispetto al dato del 30 giugno 2020 (negativo per 1,889 miliardi). Tale risultato riflette il previsto positivo trend di miglioramento intrapreso, pur confermando l’usuale profilo infrannuale caratterizzato da significativi assorbimenti di cassa nella prima parte dell’anno". L'indebitamento netto di gruppo è pari a 4,613 miliardi di euro.