Lo stipendio quadruplicato della Grieco. Aumento con risultati inferiori

Chi decide la paga dei manager pubblici? Se lo chiede il Fatto Quotidiano che cita il caso di Patrizia Greco, ex presidente dell’Enel e ora mandata dal Tesoro a prendere il posto di Stefania Bariatti al Montepaschi, società bancaria sempre nell’orbita pubblica. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio ricorda come nel 2015, nel primo anno di mandato subito dopo esser stata designata dall’allora titolare di Via XX Settembre Piercarlo Padoan, la Grieco fu retribuita con 145 mila euro.



Mentre nel 2019, l’ultimo anno alla presidenza del colosso elettrico, quando in Via XX Settembre è arrivato Roberto Gualtieri dopo Giovanni Tria, ha incassato 666 mila euro, con un guadagno del 360% rispetto alla prima busta paga. Al giorno fanno 1.800 euro lordi, quanto prende un insegnante, però in un mese. Nello stesso periodo un normale lavoratore italiano, ricorda il Fatto, ha visto il suo reddito crescere del 3,6%. E il tutto a fronte di risultati inferiori: nel 2015 infatti l’Enel ha realizzato profitti per 2,19 miliardi, nel 2019 in calo per 2,17.



Ora a Siena, ricorda ancora il quotidiano, dovrà accontentarsi di 110 mila euro annuali, visto che in ambito bancario sugli stipendi dei banchieri degli istituti che accedono a piani di salvataggio con i soldi pubblici scattano le “Bruxelles rules”. Quei 110 mila euro dati alla Bariatti sono oltre 4 volte inferiori ai 486 mila presi dal suo predecessore Alessandro Falciai.



Così, conclude il Fatto, per Gualtieri sorge una domanda spontanea: se Grieco accetta di presiedere la banca a Siena per 110 mila euro all’anno, perché le sono stati erogati 666 mila euro per occupare la comoda poltrona Enel? E al nuovo presidente Enel in quota 5 Stelle quanto verrà dato?