Londra taglia i tassi. WS, future giù. Piazza Affari rallenta. Ok Tim

Piazza Affari rallenta a metà mattina, con il Ftse Mib che sale dell'1,17%. Sempre ben intonati i bancari, fra cui spicca il rialzo di Ubi Banca (+4,5%), con il prezzo dell'azione che si riporta in linea all'offerta di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo (+3,2%). Tonica anche Tim (+3,5%) dopo il ritorno al dividendo. Bene Prysmian (+2,2) fra gli industriali, in calo Atlantia (-2,3%).

Il gruppo delle tlc sta cosi' festeggiando in Borsa il ritorno al dividendo dopo sei anni mentre ha avviato trattative per assieme a Telefonica per il business mobile di Oi.

A Milano boom di Diasorin che cotinua a beneficiare dell'annuncio di ieri sui primi test sul coronavirus. Fra i titoli a maggior capitalizzazione i risultati allo scorso 31 dicembre, invece, pesano su Ferragamo (-6,7%), che trascina al ribasso il settore del lusso (Moncler -1%). Bene gli istituti di credito, sempre nella finanza invece e' poco mossa Nexi. Ancora tonica Diasorin, denaro sui petroliferi, ben comprata Terna dopo la presentazione del piano industriale di ieri. Acquisti anche sugli industriali (Fca +2,4%, Leonardo +2,96%).

Sul mercato secondario,lo spread tra Btp e Bund accelera al ribasso e tocca i 200 punti base, in calo dai 217 punti registrati nel finale di ieri. Accelera al ribasso anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che e' indicato ora all'1,25% dall'1,38% di ieri.

L'indice Eurostoxx 50 sale dell'1,73%. A Francoforte il Dax avanza dell'1,32%, a Parigi il Cac40 guadagna l'1,68% e a Londra l'indice Ftse00 segna un +1,40%. Gli investitori attendono con fiducia misure concrete di sostegno all'economia contro l'epidemia. In Europa, i vertici dell'Unione europea sono concordi di fare tutto ciò che è necessario per contrastare gli effetti del virus sull'economia.

Intanto al di là della Manica, alla luce dello "choc economico" provocato dall'emergenza coronavirus, la Bank of England ha attuato a sopresa un taglio di emergenza dei propri tassi, ridotti di ben 50 punti allo 0,25% "per sostenere la fiducia delle imprese e dei consumatori in un momento difficile e per rafforzare i flussi di liquidità". Con questo intervento inatteso la banca centrale del Regno Unito segue la Fed che aveva adottato - in una riunione non in calendario - un taglio dei tassi federali.

Simile mossa è attesa domani nell'incontro - come da calendario - della Banca Centrale Europea. Il taglio dei tassi - ricorda il Financial Times - "arriva nel momento in cui il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak si prepara al più grande aumento dell'indebitamento pubblico degli ultimi 30 anni", che sarà certificato oggi nel primo bilancio del governo Johnson. La Banca d'Inghilterra ha giustificato la mossa segnalando un "marcato deterioramento" della propensione al rischio e delle prospettive di crescita del Regno Unito e un'incertezza del mercato finanziario a "livelli estremi".

Mentre "l'entità dello shock economico" legata al coronavirus resta ancora altamente incerta, "è probabile che l'attività si indebolisca materialmente nel Regno Unito nei prossimi mesi" osserva la Boe.

Chiusura invece in netto ribasso per la Borsa di Tokyo che aggiorna i minimi degli ultimi 15 mesi sui timori per le ricadute economiche legate alla diffusione globale dell'epidemia di coronavirus. A fine seduta l'indice Nikkei ha segnato un calo del 2,27% a quota 19.416,06, in ribasso di 451 punti sul riferimento precedente. In netta flessione anche il piu' ampio Indice Topix che ha accusato una flessione dell'1,53%, ai minimi dal novembre 2016. Sui mercati valutari lo yen ha tenuto le posizione rispetto al dollaro a 104,30 ed e' stabile sull'euro a 118,40.

Giù i futures Usa, con quelli sul Dow Jones che anticipano un avvio di seduta con un tonfo superiore di 700 punti. A contrattazioni in corso Shanghai Composite perde lo 0,55%, Hong Kong cede lo 0,60%, Sidney capitola del 3,60% e Seoul fa -2,86%.In primo piano sempre i timori per la diffusione del coronavirus a livello mondiale.

Ier sera, Wall Street ha terminato la seduta di martedi' 10 marzo in rialzo, rimbalzando dalla peggiore seduta dai tempi della crisi finanziaria del 2008. La giornata e' stata pero' caratterizzata dalla forte volatilita' che ha portato i listini ad aprire con guadagni che sfioravano il 4% prima di indietreggiare e scivolare al di sotto della parita', prima di accelerare nel finale. Il Djia dopo essere sceso per qualche istante sotto la soglia psicologica dei 24.000 punti ha chiuso al di sopra dei 25.00 punti.

I mercati continuano a seguire l'emergenza legata alla diffusione del coronavirus e reagiscono a ogni notizia su possibili misure di stimolo fiscale e monetario da parte delle banche centrali e dei governi di tutto il mondo. Dopo aver approvato un pacchetto da circa 8,3 miliardi di dollari la settimana scorsa, ieri il presidente Donald Trump ha ipotizzato un taglio alle imposte sui redditi.

E oggi, un dirigente dell'amministrazione ha specificato a Cnbc che l'inquilino della Casa Bianca avrebbe proposto di tassare i redditi allo 0% fino alla fine dell'anno come misura per stimolare l'economia. Aiutano anche le parole del presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, che ha detto che l'Ue e' pronta a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere l'economia dell'area euro. Gli investitori hanno lasciato i cosiddetti beni rifugio, quale l'oro e i titoli di Stato Usa, per fare ritorno all'azionario. Il rendimento del T-bond decennale e' salito allo 0,798% dallo 0,498% di ieri.

Mentre l'oro ha perso 15,40 dollari, lo 0,9%, a quota 1.660,30 dollari l'oncia. Mentre il petrolio e' rimbalzato dopo aver ceduto oltre il 24% ieri, in quella che e' stata la peggior seduta per l'oro nero dal 1991. Il contratto Wti ad aprile ha chiuso in rialzo di 3,23 dollari, il 10,4%, a 34,36 dollari al barile. Il Djia ha aggiunto 1.167,14 dollari, il 4,89%, a quota 25.015,16. L'S&P 500 ha guadagnato 135,67 punti, il 4,94%, a quota 2.882,23. Mentre il Nasdaq e' avanzato di 393,58 punti, il 4,95%, a quota 8.344,35.

Sul fronte aziendale, bene le aziende petrolifere. Chevron ha guadagnato il 5,34% a 84,98 dollari mentre Exxon ha aggiunto il 3,70% a 43,41 dollari. Ma anche i grandi delle tecnologia. Facebook e' salito del 5,13% a 178,19 dollari, Amazon il 5,07% a 1.891,82 dollari, Apple il 7,20% a 285,34 dollari, Netflix il 5,09% a 364,13 dollari e Alphabet (Google) il 5,33% a 1.280,39 dollari. Bene le crociere e le compagnie aeree dopo che Trump ha detto di voler sostenere i due settori colpiti in modo particolarmente duro dalla diffusione del Covid-19. Royal Caribbean ha messo a segno un +7,04% a 51,67 dollari mentre Norwegian un +3,48% a 20,50 dollari.

Recuperano anche le grandi banche Usa (JPMorgan +7,77% a 100,70 dollari, Bank of America +7,66% a 23,61 dollari, Citigroup +8,20% a 55,58 dollari) che seguono l'andamento dei T-bond. Il rendimento del titolo di Stato decennale e' salito allo 0,816% dallo 0,498%. Sul fronte valutario, un euro comprava 1,1280 dollari (-0,01%), un dollaro acquistava 105,66 yen (+0,02%) e una sterlina veniva scambiata per 1,2884 dollari (-0,21%).