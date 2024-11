Luiss, Giorgio Fossa nuovo presidente al posto di Luigi Gubitosi? Il rumor

Si dice nei palazzi romani che l’avventura di Luigi Gubitosi alla presidenza della Luiss potrebbe essere giunta al capolinea. Si dice che al suo posto potrebbe arrivare un ex past president di Confindustria, Giorgio Fossa, di fatto ripristinando quella consuetudine che vuole che a guidare l’università romana sia sempre un ex numero uno di Viale dell’Astronomia.

Ma perché dovrebbe avvenire questo avvicendamento, con Gubitosi che è arrivato al timone della Luiss da un anno? Prima di tutto, dicono qui a Roma, perché il nuovo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, preferirebbe tornare alla tradizione, ma non può indicare per quel ruolo Carlo Bonomi, che, non essendo laureato, non può diventare presidente.

Poi perché Gubitosi, manager di grande esperienza e di stimatissimo “track record”, ha inteso il suo ruolo come quello di dirigente a tutti gli effetti, e quindi non si risparmia, venendo meno al ruolo principalmente di rappresentanza che gli spetterebbe. C’è chi dice anche che la gestione della casa dello studente di Via Guido Reni potrebbe addirittura aver scontentato l’ingegnere Francesco Gaetano Caltagirone.

Nel caso, dunque, al posto di Gubitosi sarebbe già pronto Fossa. Ma non sarebbe l’unico avvicendamento alla Luiss: anche il direttore generale Giovanni Lo Storto potrebbe lasciare, per venire sostituito da una donna proveniente da Viale dell’Astronomia. A Roma si dicono tante cose, saranno tutte vere?