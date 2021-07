Lvmh, primo semestre da incorniciare. Altro che Covid: l'utile vola a +62%

Altro che Covid, pandemia e crisi: il leader mondiale del lusso non cresce solo rispetto al 2020 ma anche sul 2019. Il gruppo di Bernard Arnault vede decuplicare l'utile netto del primo semestre rispetto al 2020 a 5,3 miliardi di euro, con un incremento del 62% sul 2019. I ricavi sono saliti del 53% a 28,7 miliardi, in crescita dell'11% sul 2019: i risultati si confermano in linea con le previsioni degli analisti che puntavano a vendite per 28,4 miliardi.

Sul fronte dei ricavi, l'accelerazione sul 2019 è pari al 14%. Mentre il risultato operativo si è attestato a 7,6 miliardi, in crescita del 44% rispetto al primo semestre 2019 con un margine operativo pari al 26,6%, in miglioramento di 5,5 punti sul 2019. Inoltre la nota della società, sottolinea il Sole 24 Ore, precisa anche che il cash-flow ha superato i 5 miliardi, livello tre volte superiore a quello del 2019.

Infine, per quanto riguarda i singoli brand, il gruppo del lusso, riporta il Sole 24 Ore, ha sottolineato la performance di Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loewe e Celine, che hanno raggiunto record di vendite e margini. Mentre la divisione dei Vini e Liquori ha registrato un rialzo organico del 44% rispetto all’anno scorso e del 12% sul 2019 con un giro d’affari di 2,7 miliardi: il risultato operativo è stato di 924 milioni, in crescita rispettivamente del 68% e del 20%.