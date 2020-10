M5s: "Profumo, ora le dimissioni". Leonardo cede in Borsa

LEONARDO: M5S "PROFUMO RIMETTA MANDATO"

"Alla luce della condanna ricevuta, ci aspettiamo che Alessandro Profumo, nell'interesse dell'azienda, rimetta il mandato di ad di Leonardo". E' quanto si legge in un tweet dell'account ufficiale del Movimento Cinquestelle.

In forte rosso Leonardo (arriva a perdere oltre il 3% poi recupera attorno a -1% a metà mattinata) all'indomani della condanna in primo grado dell'a.d. Alessandro Profumo relativa al suo precedente ruolo di presidente di Mps. Il gruppo ha gia' ribadito la piena fiducia nel manager, che si e' detto 'sorpreso e amareggiato' per la decisione dei giudici e ricorrera' in appello. "In relazione alla condanna in primo grado di Alessandro PROFUMO relativa al precedente ruolo di presidente di MPS, la societa' precisa che non sussistono cause di decadenza dalla carica di amministratore delegato di Leonardo ed esprime piena fiducia nella sua azione auspicando un percorso di continuita'", si legge nella nota societaria.