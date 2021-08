Made in Italy 1° non solo nello stile: boom di export nelle fragranze erotiche

Pare che gli italiani riescano ad avere il primato stilistico anche anche nelle fragranze erotiche. Raggiunti i 150 negozi, Claudia Santoro può dire a giusta ragione che la sua “Amore intenso” vada a ruba. Un olio per il corpo dall’uso poliedrico, diciamo così.

Lei, dieci anni come stilista da Dolce&Gabbana, altri sei come consulente per grossi brand, direttore creativo del marchio di lingerie Incanto, non si sarebbe mai aspettata di varcare la porta persino dei sexy shop con una fragranza che ha fatto impazzire il mercato -e non solo italiano.

“In questo settore c’erano tantissimi prodotti, mi dissuadevano tutti dal farne un ennesimo ma qui non si tratta solo di una banale essenza. Si tratta di un concetto che parte dal packaging e arriva fino alla lingerie, fondato su un autentico Made in Italy” racconta lei, Claudia, una donna abituata a creare cose “che la gente finisce per comprare”, da anni. Influencer per sua natura (“mi piaceva fin da piccola, organizzavo set pubblicitari da sola in casa”).

Ma pare che questa essenza all’ylang ylang sia davvero irresistibile “perché chi la prova non la lascia più”. Sottotitolo “le massage très chic, ovvero una creazione che entra “a gamba tesa” nel mondo della seduzione e del gioco erotico di coppia. “Ho iniziato creando un’essenza mentre ero direttore creativo di Incanto, poi ha preso vita autonoma al punto da diventare brand a sé stante.

Il successo delle mie collezioni di lingerie sensuale, mi ha suggerito di creare una linea di prodotti nel settore dell’erotismo e delle emozioni di coppia, esaltandone l’aspetto fashion”. In sostanza, Amore Intenso è realmente genderless. Lo comprano tutti, senza alcuna remora perché si presenta come un olio per il corpo dalla profumazione fantastica. Ed è super inclusivo: tocca farmacie, negozi, sexy shop, con una trasversalità che ha portato Claudia dalla fiera della lingerie di Parigi a quella erotica tedesca, che si svolge a Berlino.

Il made in Italy vince anche qui

Anche qui, vince il Made in Italy. La pandemia non ha frenato Claudia. Anche perché il settore delle fragranze conta ogni anno circa 400 nuovi profumi brevettati, per un valore di mercato di circa 43,9 miliardi di euro. Forse gioca lo stile dell’artefice, in grado di comunicare un approccio di raffinatezza a tutto tondo, partendo dal profilo Instagram per arrivare all’intero concept.

Molto, conta l’immagine personale che Claudia ha saputo creare e che le viene da uno stile endemico: “certo, non mi sento una star di Hollywood, ma sono sempre molto naturale e la gente lo sente. Ho un seguito molto più maschile sul mio profilo, le donne sono ancora un po’ reticenti a seguirmi in massa ma poi comprano il prodotto”.