Manovra, Giorgetti finisce sulla graticola. Meloni irritata

La "manovrina" non piace a nessuno: e Giorgetti finisce sulla graticola

Rispetto agli altri anni la manovra finanziaria non è stata ancora approvata (manca il Senato dove approderà domani 27 dicembre) eppure si tratta di una manovrina rispetto a quelle del passato e questo perché 2/3 erano già fissati dal caro – bollette e restavano solo 14 miliardi per il resto. Un compito abbastanza facile, da dilettanti della politica economica, ma che è sfociato invece nel caos con ben 44 rilievi da parte della Ragioneria dello Stato. Imputato: il ministro Giancarlo Giorgetti e i suoi tecnici del MEF e l’accusa arriva direttamente dagli alleati, e cioè i parlamentari di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. Insomma si sa quanto Giorgia Meloni tenga a queste cose e il pasticcio della mini – manovra impallinata torna su di lei come un boomerang.

Si dice che il premier non l’abbia presa affatto bene, visto che la manovra è considerata una sorta di biglietto da visita, peraltro internazionale, del nuovo governo e la Meoni deve fare le cose meglio degli altri perché –in termini non politically correct-è donna e perché deve far dimenticare il fascismo. La questione è stata tirata fuori da Dagospia ma il tema aveva goduto di una sorta di guarentigia dovuta alle feste incombenti e covava sotto la cenere da giorni. Insomma la buriana era stata evitata solo grazie al panettone.

L’accusa che è mossa a Giorgetti è quella di essersi comportato come un parvenu della politica istituzionale perché non ha considerato il cosiddetto “Deep State” e cioè quella pervicace rete di capi gabinetto ed alti gran commis che costituiscono il vero zoccolo duro del potere amministrativo. Il giornalista de “La Stampa” Giuseppe Salvaggiuolo nel suo libro “Io sono il potere. Confessioni di un capo gabinetto” (Feltrinelli 2020) descrive meravigliosamente i perversi meccanismi che legano l’alta burocrazia alla politica. La debolezza della seconda è infatti che nessuno è capace di scrivere anche una piccola leggina ed ha bisogno come il pane di qualcuno che gli iscriva tutto e soprattutto gli controlli gli strafalcioni.