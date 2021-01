MediaCom (GroupM), la nuova visual identity per una visione più ampia

MediaCom (GroupM) presenta la nuova visual identity e conferma la propria proposition per garantire ai propri clienti una visione più ampia

MediaCom svela la sua nuova proposition. Il network ha l’obiettivo di offrire ai clienti una visione più ampia. Nell’ambito della propria consulenza MediaCom aiuterà a identificare e massimizzare nuove aree di crescita per i brand, per aumentare il loro ritorno sugli investimenti di marketing. Questo ambizioso obiettivo sarà raggiunto attraverso un'evoluzione della filosofia “Systems Thinking” dell'agenzia, alimentata da prodotti e tecnologie che si integreranno con la più ampia offerta di WPP e GroupM, con una sempre maggiore attenzione all’importanza di dati, analisi, pertinenza dei contenuti e risultati aziendali.

La somma di questi elementi garantirà ai clienti di MediaCom una comprensione completa dell'impatto delle strategie marketing, dal performance marketing alle campagne di brand image a lungo termine, sui risultati di business. Alla base di questo nuovo approccio c’è la volontà di ottenere, per le aziende clienti, sia risultati immediati che sul lungo periodo.

Questo annuncio segue la nomina di Nick Lawson a Global CEO nel luglio 2020 e coincide con una nuova visual identity, dopo 30 anni, e un'evoluzione del Brand

“Il cambiamento nel mondo che ci circonda sta accelerando - ha dichiarato Nick Lawson, Global CEO di MediaCom -. Questo nuovo panorama offre molte opportunità di business per i brand che pensano le loro strategie di marketing con un approccio olistico. Riteniamo che la nostra nuova proposition - fare un passo indietro e vedere un quadro più ampio - possa avere un impatto significativo sul ritorno dell’investimento di marketing dei nostri clienti. Questa nuova offerta è quella che, come credo, solo noi possiamo implementare; è radicato nell'approccio di Systems Thinking che abbiamo impiegato per sei anni e sarà realizzato attraverso il nostro approccio People First, Better Results. Sono entusiasta che abbia preso vita e che possa continuare a supportare la crescita del nostro straordinario portfolio di clienti".