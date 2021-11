Mediaset, in 9 mesi utile a 273 mln: trimestre record, il titolo vola in Borsa

Mediaset, nei primi 9 mesi utile netto a 273 mln, raccolta pubblicitaria a 534 milioni

Mediaset chiude i primi nove dell'anno con un utile netto in decisa crescita a 273,8 milioni di euro rispetto ai 10,5 milioni del 2020 e in aumento (addirittura di tre volte) anche rispetto ai 92,1 milioni dei nove mesi del 2019, "pur sottraendo al dato 2021 i risultati della cessione di Towertel (86,7 milioni di euro) e i proventi della chiusura del contenzioso con Dailymotion (26,3 milioni di euro)".

L'Ebit è di 275 milioni (rispetto agli 87,6 milioni dello stesso periodo del 2020, un dato superiore anche ai 188,6 milioni del 2019) mentre il free cash flow si attesta a 423,6 milioni di euro. Nei nove mesi i ricavi netti consolidati ammontano a 1.992,7 milioni di euro rispetto ai 1.722,8 milioni dei primi nove mesi dell'anno precedente.

"Pur in un contesto che ancora percepisce l'emergenza Covid - spiega Mediaset - il Gruppo ha chiuso i primi nove mesi del 2021 in Italia e in Spagna con un forte incremento dei risultati sia rispetto al pari periodo 2020 sia a quello 2019 pre-pandemia: in particolare, utili in crescita di tre volte rispetto al dato 2019 e costi in calo sia in Italia che in Spagna sempre nei confronti del 2019".

Da segnalare che anche il terzo trimestre, "storicamente il meno brillante dell'esercizio per le imprese televisive", ha registrato dati record: risultato netto di 47,1 milioni di euro (29,4 milioni nel 2020), Ebit pari a 76,3 milioni di euro (55,9 milioni nell'esercizio precedente) e generazione di cassa di 149 milioni di euro (23,9 milioni dello scorso anno).

In più, nel terzo trimestre la raccolta pubblicitaria consolidata lorda ha raggiunto i 534,8 milioni di euro a conferma di un trend positivo in atto da cinque trimestri consecutivi. In particolare, il dato progressivo di crescita dei ricavi pubblicitari in Italia è superiore anche ai livelli 2019.

Sulla scia dei risultati trimestrali, e del forte incremento dei primi nove mesi dell'anno, il gruppo Mediaset brilla anche a Piazza Affari: il titolo apre in rialzo del 5,49% a 2,164.