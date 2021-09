Mediaset: torna in utile nei 6 mesi, ricavi salgono a 1,38 miliardi

Mediaset: ricavi pubblicitari a 979 mln in Italia nel semestre

In Italia i ricavi pubblicitari televisivi lordi di Mediaset nel primo semestre sono stati pari a 979,9 milioni di euro (+31,7%) a fronte dei 744,2 milioni dello stesso periodo del 2020. Si segnala che sulla base dei dati elaborati da Nielsen, nel primo semestre 2021 Mediaset ha registrato in Italia un aumento della raccolta migliore rispetto a quello del mercato pubblicitario complessivo, cresciuto del 26,7%. In particolare, il secondo trimestre ha visto i ricavi pubblicitari Mediaset attestarsi a 526,4 milioni di euro, in aumento non solo rispetto al pari periodo 2020 (+66,2%) ma anche in confronto ai 501,6 milioni del 2019. In Spagna invece i ricavi pubblicitari si sono attestati a 406,1 milioni di euro rispetto ai 325,1 milioni dello scorso primo semestre.

Mediaset: in utile nel semestre per 226,7 milioni

Mediaset ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 226,7 milioni, contro la perdita di 18,9 milioni accusata nello stesso periodo del 2020.

Mediaset: torna in utile nei 6 mesi, ricavi salgono a 1,38 mld

I ricavi sono ammontati a 1,387 miliardi, contro gli 1,166 miliardi del primo semestre 2020.- In Italia, i ricavi si attestano a 963,7 milioni di euro a fronte dei 791,3 milioni del primo semestre precedente. In Spagna sono stati registrati ricavi per 423,6 milioni di euro rispetto ai 375,1 milioni dello stesso periodo del 2020. L'ebit di gruppo e' positivo per 198,7 milioni di euro, a fronte dei 31,7 milioni dello stesso periodo 2020 e in crescita anche rispetto ai 191,6 milioni del 2019. Per quanto riguarda l'utile netto - sottolinea una nota del Biscione - il dato 2021 comprende due elementi straordinari: la plusvalenza generata nel secondo trimestre 2021 dalla partecipata al 40% EI Towers (attraverso la cessione di Towertel) e i dividendi frutto della partecipazione in ProsiebenSat1. Tuttavia, sottolinea la nota, anche escludendo queste due ultime componenti il risultato netto 2021 si conferma superiore a quello 2019 (102,7 milioni). L'indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno scorso era calato a 731,7 milioni di euro rispetto al dato di inizio periodo (1,064 miliardi). Il free cash flow nel periodo e' cresciuta a 274,7 milioni di euro rispetto ai 212,1 milioni dei primi sei mesi 2020. Nel periodo, inoltre, sono stati sostenuti investimenti per 103,9 milioni di euro connessi all'incremento della quota in ProsiebenSat.1 e incassati 133,9 milioni da dividendi EITowers, oltre a 20,4 milioni frutto della chiusura di strumenti finanziari a copertura di investimenti partecipativi.

Ascolti tv, Mediaset: reti tv al 34,3% di share nelle 24 ore e 34,0% in Prime Time sul target commerciale

Per quanto riguarda gli ascolti televisivi, si legge in una nota del Biscione, anche nei primi sei mesi 2021 le reti Mediaset confermano la netta leadership sul target commerciale sia in Italia sia in Spagna in tutte le fasce orarie. In Italia, le reti Mediaset hanno ottenuto il 34,3% di share nelle 24 ore e il 34,0% in Prime Time sul target commerciale, con una performance superiore a quella di tutte le altre aziende concorrenti. Da segnalare in particolare il primo posto di Canale 5 e il terzo posto di Italia 1 in tutte le fasce orarie sul target 15-64 anni. In Spagna, le reti Mediaset Espana sono leader con una share del 30,8% nelle 24 ore sul target commerciale. Telecinco e' prima rete spagnola con il 16,1% di share nelle 24 ore sempre sul target commerciale. Tornando alla raccolta pubblicitaria del gruppo, anche durante i due mesi estivi di luglio e agosto si e' mantenuta positiva rispetto allo stesso periodo sia del 2020 che del 2019, sottolinea il gruppo Mediaset, secondo il quale, sulla base della visibilita' attuale, l'andamento positivo della raccolta pubblicitaria su TV, radio e digital in Italia dovrebbe confermarsi anche a livello complessivo di terzo trimestre, con un dato progressivo dei primi nove mesi superiore a quello del 2020 e del 2019. Sotto il profilo editoriale, nel corso della stagione autunnale Mediaset punta a rafforzare ulteriormente sia la propria offerta televisiva che quella in streaming attraverso il potenziamento dei contenuti sportivi (Champions League) della piattaforma Mediaset Infinity. L'aspettativa e' che anche nei prossimi mesi la ripresa economica in atto dovrebbe sostenere l'andamento del mercato pubblicitario e in particolare quello del segmento televisivo. Tale scenario potra' essere meglio valutato nel corso delle prossime settimane, monitorando l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, attualmente ancora condizionata dalla diffusione di alcune varianti del virus, ma lentamente avviata verso una progressiva normalizzazione in virtu' del continuo avanzamento delle campagne vaccinali. Sulla base di tali evidenze, e grazie al mantenimento di una costante azione di controllo dei costi, si conferma per il 2021 l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i risultati economici e la generazione di cassa caratteristica consolidati.