Mediaset-Vivendi, proposte di accordo. Rumors: pace anche con solo 300 milioni

Sulla carta in tutto sono tre miliardi i danni richiesti ufficialmente dalla Galassia Fininvest nei confronti dei francesi di Vivendi. Ma al di là del petitum, pare che bastino da 300 milioni di euro almeno per sedersi al tavolo e provare a sotterrare l'ascia di guerra. Ieri i tentativi di Vivendi di arrivare a un accordo con Mediaset che metta fine alla lunga serie di contenziosi legali tra le parti sono stati nuovamente respinti al mittente.

Il gruppo di Cologno Monzese, scrive Milano Finanza, ha infatti inviato ieri una nota di risposta alla seconda lettera ricevuta da Vivendi il 10 agosto. Nel merito, la societa' scrive che i contenuti della nuova nota di risposta "non possono che ribadire quanto gia' comunicato da Mediaset nella precedente lettera del 5 agosto 2020, in quanto ancora una volta l'unica proposta pervenuta da Vivendi consiste nella rinuncia reciproca e senza esborsi a tutte le cause in atto". La societa' guidata da Pier Silvio Berlusconi ha ribadito invece "la massima disponibilita' a esaminare proposte concrete che siano di interesse per tutti gli azionisti senza tuttavia rinunciare al risarcimento".

Si ritorna quindi al punto di partenza, con i francesi che da circa una settimana tentano di ricucire i rapporti con il Biscione e con Mediaset che non vuole sentir parlare di accordi se prima non viene riconosciuto un indennizzo per i danni subiti. Quando si parla di "danni" non ci si riferisce ovviamente solo alla mancata nascita di Media for Europe, ma anche alla mancata acquisizione di Mediaset Premium che risale al 2016. Il fatto che i procedimenti in corso a Milano si siano fermati causa Covid non implica che siano spariti.

La causa sul risarcimento da 3 miliardi chiesto da Mediaset a Vivendi per inadempienze contrattuali (relative appunto al mancato acquisto di Premium) e' ancora in primo grado al Tribunale Civile di Milano con una prossima udienza fissata a settembre davanti al giudice Daniela Marconi. I legali del Biscione sono convinti che il processo li vedra' vincitori. E cosi', anche se nessuno conferma ufficialmente, nei corridoi di Cologno Monzese qualcuno sostiene che Pier Silvio non avviera' alcuna trattativa con Vivendi se prima non si trovera' una quadra sulla mancata acquisizione di Premium.

Di che cifre si tratta? Sembra siano state proposte transazioni tra 400 e 500 milioni, ma c'e' chi sostiene che anche solo con una proposta di risarcimento intorno a 300 milioni le parti potrebbero tentare una transazione e Mediaset potrebbe finalmente deporre le armi e iniziare a ragionare con i francesi su Mfe.