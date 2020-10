Mediobanca,Del Vecchio? Appoggerà la lista Nagel.Citi boccia la linea BlueBell

Mentre il mercato attende gli ulteriori arrotondamenti di Leonardo Del Vecchio in Mediobanca, arrotondamenti che potrebbero arrivare prima dell’assemblea del 28 ottobre e le raccomandazioni di voto per gli investitori istituzionali (a oltre il 52% del capitale) dei due maggiori proxy advisor anglosassoni Iss e Glass Lewis, gli analisti finanziari si interrogano su quale lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione voterà il patron di Delfin, il nuovo dominus (di un soffio sopra il 10%) di Piazzetta Cuccia in corsa verso il 19,9% del capitale. Una posizione che, oltre a costituire l’ago della bilancia nel voto fra la lista depositata dal consiglio uscente e quella di Assogestioni, rappresenta anche un punto politico nei confronti del management a cui pure, in qualche passaggio della sua ultima intervista al Messaggero, Del Vecchio ha riservato qualche piccola stoccata.





Le liste in campo sono tre. Quella proposta dal Cda che include due terzi di amministratori indipendenti e il 47% di rappresentanza femminile, quella espressione di Assogestioni, (con una quota complessiva pari al 4,76% del capitale sociale) in sostanziale continuità con la governance attuale e composta da Angela Gamba e Alberto Lupoi (in pratica conferma i due consiglieri di minoranza già presenti nell'attuale Cda) e quella presentata dal fondo attivista BlueBell e Novator Capital Limited, soci che con una partecipazione complessiva pari all'1,04% del capitale hanno depositato i nomi di William Nott, Elisabetta Oliveri, Riccardo Pavoncelli e Alessandra Gavirati.





Per gli analisti di Citigroup, che in un report ad hoc sulla governance Mediobanca di cui Affaritaliani.it ha preso visione hanno confermato il proprio giudizio positivo sul titolo, Del Vecchio voterà per la lista stilata dal consiglio, elenco che ripropone la triade di vertice Renato Pagliaro (attuale presidente), Alberto Nagel (Ceo) e Francesco Saverio Vinci (direttore generale). Il motivo? I risultati maturati e il pessimo segnale al mercato che “sarebbe negativamente sorpreso se il voto di Delfin, se espresso, non supportasse o la lista del board attuale o quella proposta da un più grande gruppo di azionisti”.





"Crediamo che gli azionisti a lungo termine abbiano a cuore la futura governance e parteciperanno all'assemblea per supportare la strategia in corso della banca (che ha ha portato a un miglioramento del bilancio, del rischio, della liquidità, della redditività e del capitale ritorno)”, hanno spiegato infatti gli analisti della banca a stelle e strisce, che hanno anche ricordato che dal 2015, la partecipazione media in assemblea è stata di circa il 60-65% del totale delle azioni in circolazione e di come il caso di Piazzetta Cuccia rappresenti una "trasformazione di successo". "Riteniamo che Mediobanca abbia notevolmente migliorato governance, redditività e strategia negli ultimi 10 anni”, hanno sentenziato infatti.





Citigroup ha poi bocciato anche la nuova linea strategica che BlueBell vuole introdurre nella stanza dei bottoni della merchant bank fondata da Enrico Cuccia. E cioè in primis l’affrancamento da Generali distribuendo il pacchetto del 13% in extra cedola agli azionisti. Un affrancamento che, con maggiore focus sullo storico core business del corporate&investment banking, era stato caldeggiato all’inizio del suo investimento, salvo poi correggere il tiro, anche da Del Vecchio.

"Il futuro rendimento del capitale non dovrebbe includere, a nostro avviso, una distribuzione-utilizzo della quota di Generali, salvo che con elevate opportunità di reinvestimento”, hanno spiegato poi da Citigroup, una linea che è poi anche quella del Ceo Nagel.

Gli altri rilievi mossi dal fondo attivista londinese di Giuseppe Bivona e di Marco Taricco sono sui costi, ritenuti eccessivi a livello di holding, la poca focalizzazione sull’attività storica di banca d’investimento e la governance che privilegia i manager "interni" rispetto agli altri, una modifica che in parte verrà già modificata dall’assemblea del 28.

Intanto, la lista di BlueBell, per cui però si pongono all’orizzonte dei possibili conflitti d’interesse, ha incassato la raccomandazione del proxy Frontis, che la preferisce a quella di Assogestioni. Ma le voci più ascoltate sono quelle di Iss e Glass Lewis.

@andreadeugeni