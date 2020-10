Mediobanca: Del Vecchio arrotonda. Delfin sale sopra quota 10% a 10,162%

Dopo il via libera della Bce per salire nel capitale di Mediobanca, inizia a muoversi la holding Delfin di Leonardo del Vecchio che per la prima volta ha superato la soglia del 10%. La societa' controllata dal fondatore di Luxottica, infatti, lo scorso 5 ottobre, la portato la sua partecipazione nel capitale di Piazzetta Cuccia al 10,162% dal precedente 9,889%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob.

MEDIOBANCA, DELFIN NON VUOLE CONTROLLO: 'GARANTIREMO STABILITA' E CRESCITA'

L'investimento di Delfin in Mediobanca ha carattere finanziario e di lungo termine, "con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell'emittente". E' quanto spiega Delfin, la cassaforte di Leonardo Del Vecchio, nelle comunicazioni alla Consob in cui giustifica il superamento della soglia del 10% di Mediobanca e spiega che "non intende acquisire il controllo sull'emittente o, comunque, esercitare un'influenza dominante sulla gestione".