Mediobanca fa cassa con le Generali: venduto lo 0,11% del capitale

A sfogliare le 292 pagine vergate da Generali che compongono il “Documento di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie” (tradotto dall’economichese: il prospetto che spiega ragioni, numeri e intenzioni del Leone) di Cattolica, si possono trovare spunti interessanti.

Il più eclatante è che, secondo quanto risulta dal prospetto medesimo, si scopre che Mediobanca ha venduto una quota dello 0,11% del Leone. Alla data del 28 settembre, sul prospetto figura una partecipazione del 12,821%, mentre sul sito di Generali, aggiornato alla data del 27 settembre, Mediobanca figura al 12,93%. L’istituto guidato da Alberto Nagel, dunque, ha ceduto circa 1,65 milioni di azioni per un importo stimabile intorno ai 19 euro per azione. A questo si aggiunge una plusvalenza di oltre 3,1 euro per azione, che porta il guadagno complessivo sopra quota 35 milioni di euro.

Comprensibile che Piazzetta Cuccia voglia sfruttare il momento d’oro di Generali per monetizzare, ma certo stupisce che, dopo mesi di lotta costante con Del Vecchio e Caltagirone, oggi Mediobanca decida di vendere e di limare, al ribasso la propria partecipazione. I diritti di voto, come da prospetto, sono al 17,24% grazie al prestito di azioni che corrispondono al 4,427% del capitale. Ma forse qualcosa inizia a muoversi.

Altri spunti interessanti che emergono dal prospetto: il costo massimo dell’operazione sarà di 1,17 miliardi, nel caso in cui l’acquisto riguardi la totalità delle azioni non ancora in mano alla compagnia di Trieste.

Un secondo tema d’interesse è quello relativo alle motivazioni che hanno portato Generali a lanciare questa operazione. Prima di tutto, c’è una ragione tattica: diventare il primo gruppo italiano nel mercato danni e rafforzare la propria presenza nel segmento vita.

C’è poi da notare una chiosa, che sembra scritta a uso e consumo di quegli azionisti che non sono particolarmente contenti della scarsa mobilità di Generali sul mercato del M&A: “La storia di crescita di Generali – si legge nel prospetto - ha dimostrato la forte capacità dell’Offerente di procedere con successo ad integrazioni salvaguardando le eccellenze delle società integrate, nel rispetto degli standard operativi dell’Offerente sotto il profilo economico-finanziario e senza disagi per la clientela, gli intermediari e il personale delle società integrate”.

Ancora: come avevamo già scritto qui il settore assicurativo sta affrontando importanti cambiamenti in termini di innovazione tecnologica e Generali deve per forza di cose spingere sull’acceleratore per incrementare la propria spinta sul digitale. Aumentando, oltretutto, la propria presenza in alcuni comparti come quello agricolo, cooperativo e delle pmi finora appannaggio di Cattolica.



Altro tema interessante è quello relativo al mancato aumento di capitale in opzione: nel caso in cui Cattolica decidesse di procedere alla seconda tranche dell’aumento di capitale da 200 milioni, l’offerta decadrebbe automaticamente. In realtà, è lo stesso Cda della compagnia assicurativa che, a giugno di quest’anno, ha comunicato all’Ivass il differimento dell’operazione. Ma, come si suol dire, la prudenza non è mai troppa.

L’offerta è valida a meno che, si legge ancora nel prospetto, entro la data del pagamento del corrispettivo non si verifichino “circostanze o eventi straordinari che comportino o possano comportare significativi mutamenti negativi nella situazione socio-politica, sanitaria, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale dell’Emittente”. Tradotto: una nuova ondata di Coronavirus congelerebbe l’operazione.

Certo, la notizia della vendita di azioni da parte di Mediobanca rappresenta un incredibile colpo di scena nella vicenda, già di per sé molto complessa.