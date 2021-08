Mediobanca, Francesco Caltagirone sale al 4,953% del capitale

Con largo anticipo Francesco Caltagirone sale ancora con forza nel capitale di Mediobanca. Atteso a ridosso del 17 settembre quando sarebbe scattato infatti il potenziale esercizio per l’acquisto di un ulteriore 1,95% di Piazzetta Cuccia, il blitz dell'imprenditore romano si è già materializzato: secondo quanto ha segnalato la Consob, dal 3% già in portafoglio, Caltagirone ora è al 5% di Mediobanca, una mossa che alza ulteriormente la pressione sulla scelta del nuovo amministratore delegato della controllata (con il 12,9%) Assicurazioni Generali.

La tempistica del blitz infatti, secondo alcune fonti, è da leggersi non slegata all'appuntamento decisivo del 27 settembre, giorno in cui è in calendario un consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa che affronterà il nodo della lista del consiglio per il rinnovo delle cariche sociali di aprile 2022. Appuntamento che ruota intonro alla riconferma o meno dell'amministratore delegato Philippe Donnet.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, dopo il rinvio a settembre della discussione sulla governance durante il board di inizio agosto, la discussione fra i principali soci delle Generali non sta registrando passi in avanti. Tanto che qualche giorno fa una fonte vicino al dossier aveva individuato le due settimane dal 15 al 27 settembre come la finestra temporale chiave per trovare la quadra sulla figura di Donnet dove, si precisa, il compromesso non sarà a tutti i costi.

