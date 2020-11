Mercati volatili. Borse verso avvio in calo. Yuan giù con il Trump bis

Il mercato azionario odia l'incertezza. E chiunque sia il vincitore alle presidenziali, non conoscere il nome e vivere una situazione di stallo per giorni viene definito dagli investitori uno "scenario da incubo", quello peggiore. Ma non è detto che finisca cosi': al momento il testa a testa tra Biden e Trump vede il mondo finanziario (a quest'ora ci sono solo i future sui listini, in quanto la Borsa di New York apre alle 15,30 ore italiane e le Borse europee domattina) fiducioso del fatto che sarà presto decretata la vittoria, anche se all'apertura dei seggi ci sono stati segnali di nervosismo. La volatilità è la parola d'ordine.

Verso le 7 ora italiana, proseguono positivi i future di Wall Street. Quelli sul Dow Jones avanzano dello 0,11%, sullo S&P 500 dello 0,62%. Molto tonici sul Nasdaq con un +2,39%: alcuni investitori confidano in una minore minaccia di controllo antitrust per le principali aziende tecnologiche sotto la presidenza Trump rispetto a quella di Biden.

Nel Vecchio Continente, invece, è atteso un avvio debole e in calo per le Borse europee. I future sull'Eurostoxx 50 calano dello 0,55%, quelli sul Dax dello 0,78% e quelli sull'indice Ftse 100 sono sulla parita', cedendo lo 0,07%

Dall'altra parte del globo, le borse asiatiche virano in rialzo. Tokyo chiude con un guadagno netto. L'indice Nikkei sale dell'1,72% a 23.695,23 punti, dopo aver superato il 2,1% durante la sessione. L'indice Topix guadagna l'1,2% a 1.627,25 punti. A Hong Kong l'indice Hang Seng, dopo aver ristagnato, gira in positivo e avanza dello 0,20%. L'indice composito di Shanghai sale dello 0,19%. Il Kospi a Seoul avanza dello 0,60%. Oltre alle elezioni americane, i mercati cinesi sono stati duramente colpiti dal rinvio della quotazione in borsa del gruppo Ant, il gigante cinese dei pagamenti online, che ha fatto scendere il prezzo delle azioni della Alibaba, la sua societa' madre.

Sul mercato delle commodity, prezzo del petrolio in rialzo sui mercati asiatici, in linea con la chiusura di ieri. Il Wti guadagna il 2,44% a 38,58 dollari al barile, il Brent il 2,37% a 40,65 dollari. A spingere il greggio un possibile nuovo intervento dell'Opec+ sulla produzione nella riunione di fine novembre. Mentre sul valutario, l'ipotesi di una riconferma di Trump alla Casa Bianca fa precipitare la valuta cinese: lo yuan ha perso l'1,5% nei confronti del biglietto verde, venendo scambiato a 6,75 sul dollaro. E' uno degli effetti sulle valute sensibili al rischio che si sono indebolite durante i primi risultati delle elezioni presidenziali americane.

Trump ha vinto nello stato chiave della Florida, e questo ha avuto contraccolpi non solo sullo yuan cinese ma anche sul peso messicano (sceso di quasi il 4% e scambiato a 20,905 per dollaro), ossia i piu' duramente colpiti rispetto ad altre valute dallo spettro di altri quattro anni della sua aggressiva politica commerciale. Tra le principali valute, l'euro si e' attestato a 1,1640 dollari, in calo dello 0,58% rispetto al giorno precedente. La sterlina britannica e' scesa dello 0,47% a 1,2995 dollari. Anche lo yen giapponese ha ceduto lo 0,59% a 105,05 dollari.

A mano a mano che si è evidenziato il serrato testa a testa, i future sul Nyse hanno infatti oscillato, i rendimenti dei Treasury a 10 anni sono scesi allo 0,89% da un massimo di cinque mesi dello 0,93% e nel frattempo anche se Tokyo ha proseguito positiva, le Borse asiatiche hanno registrato un andamento misto e contrastato. L'euro e' tornato a 1,1707 dollari da un massimo di 1,1768 dollari. L'oro invece e' sceso a 1.902 dollari l'oncia, ma restando comodamente al di sopra della soglia di 1.858 dollari della scorsa settimana. Anche i prezzi del petrolio hanno ridotto i loro primi guadagni.

I mercati confidano di sapere presto il nome del presidente degli Stati Uniti che resterà in carica per i prossimi 4 anni. Che arrivino degli stimoli sembra una questione solo di tempo: l'economia statunitense ha iniziato la sua lunga strada verso la ripresa, e tutti, compresi gli economisti e i banchieri centrali sono d'accordo sul fatto che sara' necessaria una maggiore spesa pubblica per sostenere l'andamento del Pil. Fino a quando non si sapra' per certo il nome del vincitore, i mercati resteranno volatili e gi investitori si aspettano che tale tendenza si affievolisca una volta che le elezioni saranno alle spalle.

La durata dei futures VIX è invertita, con contratti a breve termine che negoziano a prezzi più alti rispetto a quelli a lungo termine. Ciò segnala appunto che l'ansia degli investitori è più elevata nel breve termine. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti e il mondo in generale sta vivendo un momento drammatico con la pandemia da coronavirus. Secondo gli analisti, insomma, qualsiasi risultato che denota un chiaro vincitore - indipendentemente da chi vince - potrebbe stabilizzare i mercati. Così riassume David Tawil, presidente di Maglan Capital a New York:"L'unica cosa per cui tutti gli investitori pregano è che in un breve periodo di tempo ci sia un vincitore indiscusso, perche' qualsiasi altra cosa (oltre a questo) sarebbe catastrofica".