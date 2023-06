Microsoft annuncia la prima cloud region in Italia. 2023 Photo credit Nick Zonna

Microsoft e i suoi partner hanno raccontato alla Triennale durante il forum le opportunità che la nuova Cloud Region porterà ad aziende pubbliche e private. Attraverso le testimonianze di tanti ospiti si toccheranno temi strategici legati alla digitalizzazione del Paese tra cui: Ecosistema di Innovazione, Intelligenza Artificiale, Sicurezza e Sovranità dei dati, Sostenibilità, Opportunità di Lavoro e Competenza.

Hanno partecipato al forum Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, Ralph Haupter Presidente Microsoft EMEA, Matteo Del Fante Amministratore Delegato di Poste Italiane, Corrado Passera, CEO di illimity, Alessandro Boglione, Executive Vice President BasicNet SpA., Bernadette Bevacqua, CEO di Sperlari, Marta Testi Amministratore Delegato ELITE, Alessia Cappello - Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano in video collegamento, Guido Guidesi Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia e l'intervento conclusivo di Valentino Valentini Viceministro Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Microsoft ha compiuto un altro importante passo in avanti nell’ambito del suo piano Ambizione Italia per l’innovazione e la crescita del Paese attraverso il digitale: nasce infatti a Milano la Cloud Region di Microsoft in Italia, che consentirà alle aziende di ogni dimensione e settore di accedere a servizi cloud locali con i massimi livelli di sicurezza, sovranità dei dati e tecnologie innovative.