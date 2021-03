Microsoft: trattativa esclusiva per l'acquisto di Discord per oltre 10 mld

Microsoft sarebbe in trattativa esclusiva per l'acquisto di Discord, software di VoIP (chiamate tramite rete internet) e messaggistica istantanea usato prevalentemente dai videogiocatori, per oltre 10 miliardi di dollari; lo scrive il Wall Street Journal, affermando che la trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe concludersi il prossimo mese. La pandemia di coronavirus ha alimentato il mercato dei videogiochi e le prospettive per le società di gaming.

Microsoft, che ha una capitalizzazione di oltre 1.700 miliardi di dollari, è alla ricerca di un'acquisizione che le permetta di raggiungere più consumatori; con l'acquisto della startup nata sei anni fa, Microsoft potrebbe ampliare le sue attività nel gaming, dove è già ben presente con la console Xbox. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, si tratterebbe per Microsoft della maggiore acquisizione dall'acquisto di LinkedIn nel 2016 per 26,6 miliardi di dollari. Nel premercato, Microsoft è sostanzialmente stabile rispetto alla chiusura di ieri