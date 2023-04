Milano Design Week i nuovi trend del design dalla Cina

In Cina il design è un settore in piena espansione e i nuovi trend coniugano i bisogni delle nuove generazioni mantenendo il rispetto del patrimonio, dei materiali, della storia, della musica e dell’artigianato tradizionale cinese.Presso lo spazio Art Lab di Via Tortona 4, durante la Milano Design Week, è stata presentata la mostra Door to Door, promossa dall’azienda 3D Unpainted Door e curata dal designer cinese Kent Wong e dal direttore creativo Rain Lin, insieme a un team curatoriale internazionale. Door to Door ha voluto sottolineare il concetto di “una porta, un mondo” mettendo in luce le nuove tendenze nella società cinese e come i valori tradizionali su cui si basa la sua cultura millenaria sono stati rivisitati e reinventati in chiave moderna per soddisfare nuovi bisogni. Door to door ci fa fare un salto nella Cina di oggi e ci aiuta a comprendere come il design internazionale può contribuire a questo processo di cambiamento. Le nuove generazioni di cinesi esplorano nuovi modi di pensare e di desiderare guardando sempre più ai trend del design internazionale: nascono così richieste e bisogni che non vogliono solo assimilarsi ai canoni del design occidentale ma preferiscono inoltrarsi e reinterpretare il ricco e secolare patrimonio della tradizione cinese.L’installazione che si è potuta ammirare alla Design Week mette in mostra una sequenza di porte accompagnate da un percorso interattivo che ha permesso al visitatore di scoprire i nuovi riferimenti culturali e progettuali. Un viaggio espositivo tra immagini e riferimenti tratti dalla cultura cinese che creano un ponte culturale con il design europeo ed occidentale.

Servizio realizzato da Nick Zonna