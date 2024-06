Milano immune allo stacco delle cedole. Borsa tonica, corre il titolo di Mps

Borsa tonica, Milano immune allo stacco delle cedole

Buon inizio di settimana per i mercati europei e, in particolare, per Piazza Affari. Nella giornata di oggi, lunedì 24 giugno, è previsto lo stacco delle cedole, ma l’evento non sembrerebbe impensierire il listino milanese che, attualmente, viaggia sopra il +1,2%. A distribuire i dividendi saranno blue chip dal calibro di Poste Italiane, Snam e Terna.

A sostenere il rialzo dell’Ftse Mib sono, nello specifico, i titoli di Mps (+3,9%) e Bper (+4,7%). Non solo. Buone performance anche di Unicredit (+2,9%) e Bpm (+2,57%).

Nonostante sia passato qualche giorno, l’attenzione delle Borse europee è ancora rivolta verso la politica, con gli strascichi delle elezioni europee che porteranno al voto in programma in Francia domenica 30 giugno (per il primo turno).

Nella giornata di oggi è prevista la pubblicazione del dato Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche, mentre venerdì sono in programma i primi dati sull'inflazione di giugno di Francia, Spagna e Italia.

Sempre venerdì, negli Usa, è prevista la pubblicazione dell’inflazione Pce, dato chiave per la Federal Reserve per prendere decisioni in termini di politica monetaria. Al momento i responsabili della banca centrale americana prevedono un solo taglio nel 2024, nonostante il leggero calo dell’inflazione registrato a maggio. Martedì 25 giugno, sempre negli Usa, occhi puntati sulla fiducia dei consumatori, altro indicatore fondamentale del sentiment economico.

In Giappone, l'inizio della settimana vede la Borsa di Tokyo in rialzo, con l'indice Nikkei che registra un aumento dello 0,56%. La notizia principale riguarda la Bank of Japan, che si apre alla possibilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione, come evidenziato dai verbali del meeting del 13 e 14 giugno, dove è stata anche decisa una riduzione degli acquisti di titoli di stato. Le borse cinesi, invece, hanno avuto una sessione negativa, con Hong Kong e Shanghai che perdono oltre un punto percentuale poco prima della chiusura.

Nel mercato delle valute, il cambio euro/dollaro è quasi invariato a 1,069, rispetto a 1,068 alla chiusura di venerdì. Il cambio dollaro/yen sale a 159,7, avvicinandosi al livello più basso in 35 anni di 160 yen per dollaro. I prezzi del petrolio registrano un lieve calo, con il Brent per agosto a 85,15 dollari al barile (-0,11%) e il WTI di pari scadenza a 80,64 dollari (-0,11%). Sul mercato del gas, il prezzo cresce dello 0,2% a 34 euro al megawattora sulla piattaforma di Amsterdam.