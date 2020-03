Misiani: “Crisi più profonda del 2009. Nostre misure replicate da altri Paesi”

CORONAVIRUS, MISIANI: "CRISI INEDITA, SERVONO STRUMENTI NUOVI"

"Siamo di fronte a una crisi sanitaria, economica e sociale del tutto inedita, qualcosa di piu' ampio e profondo della crisi del 2009". Lo ha detto Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, ospite di Radio24. "E' evidente che le risposte convenzionali sono armi spuntate, bisogna rompere i vecchi schemi, servono strumenti nuovi. Il governo ha fatto dei passi molto rilevanti con una manovra da 25 miliardi, molte misure saranno replicate anche da altri paesi", ha aggiunto.

Coronavirus, Misiani: difenderemo nostre aziende strategiche

Il governo vuole difendere le aziende strategiche del Paese e per farlo è pronto a rafforzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compresi i poteri di golden power. Lo ha detto il viceministro dell'Economia Antonio Misiani a Radio24, spiegando che "il governo ha già strumenti come il golden power, stiamo valutando a livello di presidenza del Consiglio e di Mef come rafforzare questi strumenti e come difendere aziende che sono asset strategici".

Coronavirus, Misiani: basta esternalizzare produzioni

La crisi innescata dal coronavirus, "piu' ampia e piu' profonda di quella del 2008/2009", obbliga a ripensare anche la politica industriale e la filiera produttiva, arginando il fenomeno delle esternalizzazioni. Lo afferma il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, a Radio24 che fa l'esempio dei Dispositivi di protezione individuale (come le mascherine).