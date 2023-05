Moda, Antress Industry ko: in rosso il marchio del patron dell'Hellas Verona

Antress Industry in rosso, Andrea Billi nuovo amministratore unico

Strada in salita a 40 anni dalla nascita per Antress Industry (Antress), società di moda di proprietà attraverso la Moulin Rouge dell’imprenditore Maurizio Setti, fra l’altro proprietario e presidente dell'Hellas Verona, consigliere delegato e socio di maggioranza del Mantova 1911. Qualche giorno fa, infatti, Emilia Salvatore giudice delegato del tribunale di Modena ha nominato Maurizio Bisi commissario dell’azienda ammessa al concordato preventivo, così accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Andrea Novarese dello studio White & Case.

La società, che ha incaricato Paolo Rinaldi quale advisor finanziario, opera nel fashion col marchio “Manila Grace” attraverso una rete di agenti e distributori, oltre a 51 punti vendita monomarca e mille multimarca. Antress, fondata nel 1983, è entrata in crisi per la pandemia che ha comportato nel biennio 2020-21 una contrazione delle vendite di 9,7 milioni di euro. La situazione patrimoniale allo scorso marzo ha evidenziato perdite non ripianate per 11,8 milioni che hanno portato il patrimonio netto in negativo per 7,7 milioni. A fronte di ricavi per 28 milini ci sono debiti per oltre 37 milioni. L’azienda a fine 2020 ha emesso un prestito obbligazionario di 5 milioni sottoscritto dal Fondo Patrimonio Pmi gestito da Invitalia e tra il 2019 e lo scorso anno Setti ha immesso risorse per 9,1 milioni.

Ma la crisi ha imposto l’adozione della procedura e la ricerca di nuovi soci tra cui “un primario operatore del settore fashion” che, come riporta il ricorso, ha appena presentato “una manifestazione d’interesse avente a oggetto beni e cespiti della società”. Inoltre per facilitare il concordato, il cui paino sarà presentato entro due mesi, Setti s’è dimesso dal consiglio d’amministrazione di cui era presidente e amministratore delegato ed è stato nominato quale amministratore unico il commercialista Andrea Billi.