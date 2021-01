Moda, Furla annuncia il nuovo esecutivo: Sabatini ceo, Camerlengo presidente

Moda, la nuova struttura aziendale di Furla

Furla annuncia l’implementazione di un nuovo disegno organizzativo globale che consentirà̀ di potenziare le competenze aziendali per affrontare con rinnovata energia il percorso verso il futuro. La nuova struttura vede nel ruolo di Amministratore Delegato Mauro Sabatini, in Furla da 18 anni come Partner Industriale Strategico, forte della sua esperienza nella Supply Chain come Manager e come Imprenditore con profonda conoscenza dei mercati internazionali. Il ruolo di Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione passa ad Alberto Camerlengo, in Furla da dieci anni - come General Manager prima e come Amministratore Delegato dopo. Giovanna Furlanetto sarà accanto alla Direzione Creativa e al management per ogni necessario confronto.

“Mauro ha accettato la sfida con l’entusiasmo e l’energia che lo contraddistinguono– si legge nel comunicato– e sicuramente guiderà Furla con competenza e determinazione, portando nuove e stimolanti energie. Alberto gode della fiducia degli Azionisti tutti grazie alla sua professionalità e conoscenza approfondita dell’azienda e siamo felici di passargli la carica di Presidente Esecutivo.” Un nuovo inizio all'insegna di entusiasmo, energia ed innovazione. Capisaldi di un percorso di crescita aziendale intrapreso da diversi anni.