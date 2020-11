Mondadori: l'Ad Mauri lascerà a fine mandato al suo posto Antonio Porro

L'amministratore delegato di Mondadori, Ernesto Mauri, lascera' la carica alla scadenza del mandato nel prossimo aprile. Mauri ha comunicato la decisione al cda che ne ha "preso atto con rammarico". Mauri, informa una nota, "ha motivato tale decisione spiegando al Consiglio di ritenere di aver portato a compimento un decisivo percorso di rilancio e riposizionamento strategico, caratterizzato da risanamento finanziario esolidi risultati economici, ponendo le basi da cui il management attuale in totale continuita' potra'proiettare il Gruppo Mondadori in una nuova fase di sviluppo". In coerenza con il percorso di trasformazione strategica compiuto dall'azienda negli ultimi anni, che ha visto una progressiva focalizzazione sul core business Libri - si afferma - lo stesso cda, su proposta del Presidente Marina Berlusconi, ha deliberato di indicare Antonio Porro, attuale Amministratore delegato di Mondadori Libri, per il ruolo di futuro Amministratore delegato del Gruppo Mondadori. La candidatura di Porro, conforme alle risultanze del piano di successione adottato dal CdA,sara' sottoposta agli Azionisti che presenteranno le liste per la nomina del nuovo Consiglio all'Assemblea del prossimo aprile.

Mondadori: utile 9 mesi a 18 mln (-22%), buon terzo trimestre

Mondadori ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un risultato netto in forte crescita (+72% sullo stesso periodo del 2019) a 43 milioni; l'utile del periodo porta a 18 milioni quello dei 9 mesi del 2020, in calo rispetto ai 23,1 milioni precedenti. Sul fronte dei ricavi il gruppo ha registrato al 30 settembre un fatturato pari a 541,9 milioni, in calo dai 658 milioni dei primi nove mesi del 2019, con un Ebitda adjusted a 71 milioni (erano 83,4 l'anno precedente). In miglioramento la posizione finanziaria, in rosso per 82,3 milioni; in un anno il debito e' sceso di 28,1 milioni. Anche grazie al contributo del trimestre Mondadori ha migliorato la guidance per il 2020, con una contrazione dei ricavi ora attesa fra il 16 e il 18% e una marginalita' adjusted prevista al 12%, con "una posizione finanziaria netta in sensibile miglioramento rispetto al precedente esercizio".