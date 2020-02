Mps, Morelli lascia. Natale (Amco) in pole per il ruolo di Ceo

Dopo i continui rumors sulla sua volontà di andare a guidare un gruppo senza avere le mani eccessivamente legate nella gestione della banca, l'amministratore delegato di Banca Monte Dei Paschi di Siena, Marco Morelli, ha comunicato ieri ai membri del Consiglio di amministrazione e ai membri del Comitato di Direzione della banca di aver informato il ministro dell'Economia e delle Finanze della sua indisponibilità al rinnovo dell'incarico in scadenza con la prossima assemblea di Bilancio prevista per il 6 aprile.



"È stata un'esperienza di tre anni e mezzo umanamente e professionalmente straordinaria - ha detto Morelli -. La banca ha riconquistato il posto che merita sul mercato grazie al contributo di tutti i colleghi, del management e dei membri del Cda, tutti ben coscienti che Mps è un'importante realtà del Paese”.



Rimesso in piedi il Monte, Morelli, che a Siena era ritornato dopo esser stato chief financial officer, ha così deciso di chiudere la sua esperienza. Tra i possibili successori viene indicata come molto probabile Marina Natale, ex Unicredit e attualmente Ceo di Amco.