Netflix, effetto Squid Game sui conti: nel trimestre ricavi a 7,5 miliardi

Netflix, la serie Squid Game fa brillare i conti della piattaforma streaming: utile oltre le attese a 1,4 mld

Squid Game, la serie sudcoreana che sta spopolando in Italia e non solo, spinge i conti della piattaforma in streaming Netflix: nel trimestre l'utile arriva a toccare 1 miliardo e mezzo di dollari, 3,19 per azione, contro i 2,56 attesti dagli esperti. Mentre, sulla scia delle stime degli analisti, i ricavi raggiungono quota 7,48 miliardi di dollari. Solo un anno fa Netflix registrò un utile di 1,74 dollari ad azione e 6,44 miliardi di ricavi.

Gli abbonamenti netti a pagamento sono aumentati nel terzo trimestre dell'anno di 4,4 milioni a 213,6 milioni, contro i 3,84 milioni del consensus. A pagare la serie sudcoreana Squid Game che sta avendo un incredibile successo mondiale e che è stata vista da oltre 111 milioni di persone nel mondo nelle prime quattro settimane di trasmissione: un record per la piattaforma. Nei mesi estivi, di solito, il numero di nuove sottoscrizioni rallenta. Lo scorso anno, Netflix ne aggiunse 2,2 milioni: un risultato sotto le stime.

All'epoca, Netflix disse che l'effetto Covid-19 sulla forte crescita degli abbonamenti stava cominciando a svanire. Nel quarto trimestre, la piattaforma streaming prevede di aggiungere 8,5 milioni di abbonati, raggiungendo le 222,1 milioni di sottoscrizioni, grazie a Squid Game e a una serie di nuovi lanci molti attesi; gli analisti prevedono invece un'aggiunta di 8,4 milioni di abbonati.



Subito dopo la pubblicazione dei conti, il titolo di Netflix è salito nell'afterhours del 2%, per poi attestarsi intorno allo 0,4%. Nella giornata di ieri, ha chiuso in rialzo dello 0,16% a 639 dollari, per una capitalizzazione di oltre 282 miliardi di dollari; nell'ultimo mese, il titolo ha guadagnato l'11,5%, dall'inizio dell'anno, oltre il 18%.